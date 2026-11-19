" България наистина е в беда, но не е на прага на катастрофа. Безпрецедентно големи суми отиват за задлъжняване на страната и за увеличение на размера на държавния дълг заради почти безпрецедентно големите дефицити." Това коментира финансистът и бивш министър на финансите Милен Велчев по Би Ти Ви.

По думите му правителството добре осъзнава сериозността на проблема. "И премиерът, и министърът на финансите отчитат колко сериозен е проблемът и заявяват готовността си да го решат. Но не ми харесва липсата на амбиция. Бих искал да видя сериозна фискална консолидация", каза той.

Според него е много по-уместно е да се увеличат разходите, отколкото да се намалят приходите. "Приходите вървят по-добре отпреди пет години. Не е лесно да се прави фискална консолидация", коментира още Велчев.

По думите му бюджетът винаги може да бъде по-реформаторски и по-амбициозен "Признавам усилията на правителството с дефицита. Няма мерки, които да са популярни за намаляването на бюджетния дефицит", каза той.

И направи сравнение с времето, в което заема поста на министър на финансите през 2001 г. "Мога да дам пример от собствения опит на правителството на Симеон Сакскобургготски. Когато за две години направихме бюджетна консолидация в размер на 3% от брутния вътрешен продукт. Тоест от дефицит от малко над 1% стигнахме след две-три години до излишък от почти 2%. Наследството, което заварихме ние, е много по-поносимо от това, което Иван Костов е заварил от Жан Виденов навремето", каза той. По думите му е заварил скромен бюджетен дефицит.

„Нищо не сме загубили от влизането ни в еврозоната. Спечелили сме доверие, спечелили сме по-голяма и по-силна интеграция с ЕС, защото в крайна сметка предполагам, че почти всички граждани на България искат да сме неразделна част от ЕС. Спечелили сме място на масата, където се решават най-важните проблеми на Европейския съюз. Те се решават преди срещата на лидерите от всички страни. Важните икономически проблеми се решават от еврогрупата. Това са страните членки на еврозоната, където сега сме и ние", коментира Велчев.