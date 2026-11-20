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Годишната инфлация само на храните е 1,8% в модерната търговия към октомври и 2% средно за търговията на дребно

Цените на храните, безалкохолните напитки и алкохола в големите търговски вериги се увеличават или намаляват в унисон с цените на целия пазар на дребно в България. В отделни месеци през 2026 г. техният ръст е бил малко по-малък, отколкото средното за пазара, а когато спадат, това важи с по-голяма сила за цените в търговските вериги, отколкото средно за целия пазар. Това показват публикуваните за първи път в четвъртък експериментални данни на НСИ за инфлацията само в търговските вериги.

Експериментът започна през 2025 г. с приемането на Закона за въвеждане на еврото, който задължи търговските вериги да изпращат всяка сутрин на Комисията за защита на потребителите всички цени, по които продават. Оттогава

те се публикуват в публичен регистър

и се ползват от множество мобилни приложения за сравняване на цени, както и от граждани.

По същите данни НСИ измерва редовно от началото на тази година инфлацията само за храните, безалкохолните напитки и алкохола в магазините на големите търговски вериги. От януари 2027 г. тези данни ще влизат в общия ценови индекс и това ще намали разходите на НСИ по събирането на информация, посочиха от статистиката.

От данните излиза, че през първия месец на 2026 г. храните

са поскъпнали еднакво във веригите и средно за целия пазар

- с 0,9% в сравнение с декември. На следващия месец обаче поскъпването във веригите е само 0,6%, докато средното за пазара е 0,7%, а през март отново е еднакво - 0,5%.

През май, когато започна сезонното поевтиняване на плодовете и зеленчуците, при храните се получи дефлация, само че тя продължи четири месеца в търговските вериги - чак до август. Докато средно за пазарапродължи само през юни и юли, показват данните.

В крайна сметка годишният ръст на цените на храните и алкохола през октомври във веригите е 1,8%, докато средно за пазара е 2%.

При ценовия индекс на търговските вериги няма разбивка по видове храни и не може да се прецени кое точно е натежало повече при измерването на инфлацията. При средните данни за целия пазар нещата са по-ясни - през последните 12 месеца

най-много са поскъпнали рибата, доматите, пресните зеленчуци,

плодовете и яйцата. Но има и много храни, чиито цени са се понижили в сравнение с година по-рано: например маслото, цитрусовите плодове, субпродуктите и брашното.