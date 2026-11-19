Държавната платформа СИГМА вече събира информация кой и какви договори подписва

45 сегашни и бивши депутати и 467 общински съветници са свързани с фирми, печелили обществени поръчки. Част от тях са прекратили дейността си в компаниите. А някои общинари са печелили поръчки, възложени от общината, в която работят. Други получават договори на различни места. Трети не са лично във фирмите, а там са техни близки.

Всички тези връзки се откриват в новата версия на платформата СИГМА, разработена от Министерството на иновациите и дигиталната информация. Тя събира данни от Търговския регистър, декларациите от Сметната палата и системата за обществени поръчки в ЦАИС. От обобщената информация се вижда кой и как възлага поръчки, кои фирми ги печелят, кой седи зад тях и какви пари са получавали от държавата.

“Всички тези данни са публични, но информацията досега беше трудно за откриване. Сега вече ще е разбираема”, каза министър Иван Василев, който представи платформата в четвъртък.

В нея всеки може да прави проверки

- по фирма, възложител, община, обществена личност, виждат се и тенденции във времето, колко оферти са били подадени. Системата сама дава предупреждение в червено, ако види съвпадения и смята, че може да има нередност.

“Прозрачността няма партия. Има лица от целия политически спектър. Създаваме СИГМА, за да контролираме себе си и да ограничим възможностите за злоупотреби”, заяви Василев. Той очаква да се появяват познати имена от публичното пространство, но повечето поръчки били свързани с общински съветници. И направи уточнението, че съвпаденията не показват непременно нещо незаконно, а са само насока за проверка.

“24 часа” направи бърза справка. В платформата са посочени 45 лица, свързани с Народното събрание. От тях 11 са действащи депутати, а 34 са бивши. Те са свързани с 49 дружества, спечелили 800 договора или обособени позиции с обща стойност приблизително 80 млн. евро.

Действащи депутати са свързани с общо 175 договора за 23,64 млн. евро

Данните обхващат периода 2020–2026 г., като началната и крайната година са частично покрити.

Само двама от сегашните депутати са печелили поръчки от собствената си институция. Младен Шишков е депутат от ГЕРБ. Преди това е бил председател на общинския съвет в Раковски. Още през 2016 г. се оттегля от фирмата “Масив-4”, но в нея е Снежана Шишкова. Компанията е спечелила 3 задания от община Раковски за 734 хил. евро за доставка на бетонови смеси между 2021 и 2023 г., когато Шишков вече е в парламента.

Другият е Рашко Динков, който е за пръв път депутат от “Прогресивна България”. Той е печелил поръчки с компанията си “Билд Инвест” в Благоевград, където е бил общински съветник до 2023 г. Миналата година тя е спечелила 8 договора, възложени от общината, на стойност 776 хил. евро, за изграждане на зелена инфраструктура. След избирането му за народен представител обаче Динков се е оттеглил от фирмата.

Стефан Цанков е бил председател на агенцията по метрологичен надзор, зам.-председател на Земеделския народен съюз, а в момента е депутат от ПБ. Дотогава е собственик на “Дестинация България”, занимаваща се с транспортно оборудване.

Фирмата е печелила 102 договора за 15,1 млн. евро

От тях около 1,9 млн. евро попадат в години с налични декларации за публична длъжност. Последният е с община Кубрат за 32 хил. евро - от 8 май тази година, когато Цанков вече е депутат и още не е излязъл от фирмата.

8 договора за 806 хил. евро е спечелила фирмата МАТ, в която до август 2026 г. съдружник е бил депутатът от ДБ Джипо Джипов. Поръчките са от общини и са свързани с ВиК. “Димакс” също е спечелила две поръчки за 312 хил. евро от ВиК ООД през 2014 и 2015 г., но за охрана. Депутатът Валери Лачовски няма участие в нея, но е свързано лице, както и депутат от ГЕРБ.

Народен представител от ГЕРБ е и Младен Маринов. Станислава Маринова е съдружник в “Биоминерал”, която е сключила два договора с ВиК АД за 465 хил. евро. Това се е случило през 2024 и 2026 г. Отново от същата партия е Цвета Караянчева. Свързано с нея лице е собственик на “Каралина - 89”, сключило два договора за 7 хил. евро с ВиК ООД през 2022 и 2025 г.

Калоян Иванов - депутат от ДБ, е бивш управител и съдружник в “Икон груп” до юни 2026 г. През 2024 г. фирмата е спечелила поръчка за спортна площадка в училище във Варна за 56 хил. евро. Иванов дебютира за първи път в сегашния парламент. Любен Иванов също е депутат от ДБ, но от 2022 г. и идва от общинския съвет във Видин. Той е декларирал свързано лице, което е собственик на “Универсал секюрити” с 2 договора за около 81 хил. евро за охрана на обект във Видин през 2023 и 2026 г.

3 договора за 110 хил. евро има “Власови ООД”, в което съдружник до май е Маломир Власов. Тогава той става депутат от ПБ. Миналата година фирмата е сключила 2 договора с община Самуил за твърди горива, както и един миналия месец. Власов е бил и зърнопроизводител, но се оттегля от всичките си фирми, влизайки в парламента.

За Ивайло Мирчев от ДБ е известно, че е бил управител и съдружник в IT фирмата “Ди Ес Ай ООД”. Официално той се оттегля от нея през 2021 г., когато влиза в парламента. През 2025 г. е сключила договор за 47 хил. евро за софтуер на НЕК.

Надежда Йорданова от ДБ също излиза от “Научни иновативни решения” през 2021 г. Две години по късно компанията изпълнява програма за интегриране на ромския етнос в Бойчиновци, за което е взела 30 хил. евро.

Има и

467 общински съветници, които са участвали във фирми, печелили поръчки

Най-много са случаите от Стара Загора – 12. Антон Тонев от ГЕРБ е спечелил най-много. Той влиза в общинския съвет през 2023 г., а преди дни е подал оставка от поста зам.-председател. Тонев има дял в “Томед” ООД, чиято дейност е свързана с медицинско оборудване и фармацевтични продукти. Компанията е спечелила поръчки за 1,3 млн. евро от 2020 г.

Гергана Муртова е общински съветник в Благоевград от 2023 г., избрана от “Движение Гергьовден”. Съпругът ѝ е съдружник в “Растер-юг”, спечелило обществени поръчки за 29,4 млн. евро от 2020 г. насам. Има три договора с общината през 2025 г. - реконструкция на ВиК мрежа и саниране на две сгради за обща стойност 1,373 млн. евро. “Растер-юг” е и най-големият изпълнител на поръчки от Югозападния университет, който се намира в града – 17 договора за 17,5 млн. евро за строително-монтажни работи.

Борислав Беширов - общински съветник в Неделино, е печелил поръчки с две фирми - “Марибор - строй” и “Марибор ББ строй”, за 11,1 млн. евро, докато е на тази позиция. Две са от неговата община за 773 хил. евро.

Даниел Гаргов е общински съветник в Хасково и през годините е участвал в 6 дружества. Съвпаденията се откриват при 20 договора за 17,24 млн. евро, възложени от общината. 9 от тях са за “Еко традекс груп”, основно за саниране, а една – за “Еко - титан груп” за експлоатация и поддръжка на Регионалния център за третиране на неопасни отпадъци за общините Хасково, Димитровград и Минерални бани.