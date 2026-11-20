С парите, дадени за уроци по пиано или рисуване, родителите също ще могат да спестяват от данъци

Три съществени промени в данъчните закони се открояват в предложенията на “Прогресивна България”, внесени между първото и второто четене в парламента. Отнасят се за плащането на акциз за мощните коли, за прага за облагане с данък свръхпечалба и данъчните облекчения за родители.

Купувачи на автомобили с мощност над 340 конски сили, които вече са регистрирани в България, също ще дължат акциз при продажбата, ако за колата не е плащан такъв. Първоначалното предложение на правителството бе, че облагането важи само при първоначалната регистрация на превозното средство. Сега управляващите добавят, че това се отнася и за вече регистрирани автомобили.

Задължението за плащането на акциз ще възниква при прехвърляне на собствеността. Това означава, че ако сегашният собственик запази автомобила, влизането на промените в сила няма да го задължи да плати. Ако вече е платен акциз,

при следващи сделки няма да се начислява повторно

Променя се и начинът, по който ще се определя размерът за колите втора ръка. В първоначалния проект той зависеше единствено от мощността на двигателя, а сега се предлага да се отчита и обезценката. Формулата предвижда ставката да се умножава по съотношението между настоящата и първоначалната пазарна стойност. Запазват се и четирите ставки за нови автомобили - 500, 1500, 3000 и 6000 евро. Например за нова кола с мощност от 340 конски сили и цена от 60 000 евро акцизът е 500 евро. Ако е на 5 години и се продаде, ще се обложи с 250 евро. Стойностите ще се доказват с договор, фактура, оценка или други документи.

При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя, а за изцяло електрическите автомобили няма акциз. При износ или извеждане от страната платеният акциз ще може да се възстанови, ако автомобилът не е бил регистриран в България и искането е подадено до две години от плащането.

Има промяна и в текстовете, свързани с домашната ракия, по които имаше голям дебат. Първоначално идеята беше да се забрани държането на чужда ракия, от което излизаше, че дори подарък на една бутилка може да докара глоба от 1000 евро. Сега се забранява държане, предлагане и продажба в помещения, свързани със стопанска дейност. Управляващите още повече стесняват формулировката и се добавя текст, че ограничението

не важи за количества до 30 литра

Съществена промяна има и при предвидения данък върху свръхпечалбата за търговците на храни. В проекта на Министерския съвет той обхваща компаниите с най-малко 5 млн. евро нетни приходи от продажби за 2026 г. Предложението на управляващото мнозинство увеличава прага до 25 млн. евро. Освен това обхватът се ограничава до търговци, които продават храни на крайни потребители. Така отпадат тези на едро.

Въвежда се и измерим критерий - основна е дейността, която носи повече от 50% от нетните приходи. Така търговец на едро с 40 млн. евро приходи би останал извън тази категория, както и верига магазини с 20 млн. евро приходи. Ставката от 33% върху свръхпечалбата се запазва. Изрично се записва, че данъкът се отнася за дружества с данъчна печалба през 2027 г. За вече действащите компании общото правило остава - печалбата се сравнява със средната за периода 2020-2025 г., увеличена с 20%. За учредените през 2026 или 2027 г. основата е цялата данъчна печалба за 2027 г.

Поправки има и при ваучерите за храна. Месечният лимит остава до 200 евро, като за сумата над 102,26 евро е предвиден окончателен данък от 7%. С предложението се уточнява, че прагът се отнася за полученото от всеки служител. Ако работодателят вече е обложил ваучерите с данък върху разходите, служителят няма да плаща повторно.

Родителите ще могат да ползват новото данъчно облекчение за детско развитие не само за здравни, образователни и спортни дейности, но и за културни занимания и обучение в областта на изкуството, предлагат управляващите. Така например разходите за уроци по пиано или курс по рисуване също ще се признават. Сред допустимите доставчици на тези услуги са културни институти, училища, детски градини, юридически лица, търговци и самоосигуряващи се преподаватели.

Променят се и изискванията към родителите за доказване на направените разходи. В първоначалния проект се предвиждаше те да пазят счетоводния документ за закупената стока или услуга и доказателството за плащането поне за 6 г. напред. По време на обсъждането в пленарната зала от опозицията предложиха тези разходи да бъдат описвани в данъчната декларация. Точно това предлагат сега от “Прогресивна България”, като

в документа за покупка задължително ще фигурира името на детето

Така при платен курс по рисуване например трябва да може да се установи кой го е посещавал, кой е доставчикът на услугата и каква сума е платена. Размерите на облекчението остават непроменени. Родителите ще могат да приспадат от годишната си данъчна основа до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две и 6000 евро за три или повече деца. Това са суми, които намаляват данъчната основа, а не директно дължимия данък. При ставка от 10% максималната икономия е съответно 200, 400 и 600 евро, ако семейството има достатъчно признати разходи и облагаем доход.

По отношение на пренасянето на фирмените загуби промените са редакционни. Например при положителен данъчен резултат от 100 000 евро и загуба от 90 000 евро дружеството ще може да приспадне до 70 000 евро през съответната година.