Очаква се ново поскъпване на цигарите от 1 март 2027 г. Заради увеличението на акциза и начисляването на ДДС цената на една кутия може да се повиши с близо 15 евроцента. Промяната е част от предвиденото поетапно увеличаване на акцизните ставки за тютюневите изделия.

Това ще бъде поредното увеличение, след като цигарите вече поскъпнаха през август тази година. Тогава, с влизането в сила на държавния бюджет за 2026 г., бе повишен и акцизът върху тютюневите изделия.

В началото на годината акцизната ставка за 1000 къса цигари беше 113,5 евро. От 1 август тя нарасна до 120 евро, а от март догодина ще достигне 126 евро за същото количество. Така само заради увеличението на акциза в рамките на около година разходът за стандартна кутия от 20 цигари нараства с приблизително 25 цента. След начисляването на 20% ДДС общото увеличение достига близо 30 цента на кутия, съобщава NOVA.

При предстоящата промяна през март самият акциз ще се повиши с 6 евро на 1000 къса, което се равнява на 12 цента за кутия. С включения ДДС ефектът върху крайната цена е приблизително 14-15 евроцента, ако данъчното увеличение бъде прехвърлено изцяло върху потребителите. Поскъпването е част от акцизния календар за периода от настоящата година до 2028 г., който предвижда постепенно повишаване на данъчното облагане на тютюневите изделия.

При приемането на бюджета за тази година бяха одобрени по-високи акцизи, които влязоха в сила през август. С проекта за бюджет за 2027 г. правителството потвърди продължаването на акцизния календар, включително следващите увеличения от 1 март 2027 г. и 1 януари 2028 г.

За началото на 2028 г. е предвидено ставката за цигарите да достигне 132 евро на 1000 къса. Това означава ново увеличение с 6 евро спрямо нивото от март 2027 г. Поетапното повишаване на акцизите цели увеличаване на бюджетните приходи и е свързано с европейските политики за облагане на тютюневите изделия. Реалното поскъпване в магазините обаче може да се различава според марката и ценовата политика на производителите и търговците.