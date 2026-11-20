"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нидерландският регулатор по защита на личните данни призова хората да не купуват смарт очила, предупреждавайки, че устройствата могат да допускат опасни грешки.

При тестове на шест модела, предлагани на нидерландския пазар, било установено, че устройствата дават съвети на възрастен как да излиза на срещи с дете, разчитат неправилно инструкциите за употреба на лекарства и дори твърдят, че са повикали линейка, без действително да са го направили.

Въпреки предупреждението си регулаторът не стигна до призив за забрана на продажбата на умните очила.

Нидерландският орган за защита на личните данни (AP) не разкрива кои модели е тествал. Посочва единствено, че цените им варират от под 100 евро до над 500 евро и че са произведени на различни континенти.

Проучването идва на фона на нарастващите опасения за рисковете за личната неприкосновеност, свързани с умните очила. Особено притеснителна е злоупотребата с технологията за заснемане на жени без тяхното съгласие или за записване на видео на места, където снимането обикновено е забранено, като например лечебни заведения.

Meta, един от водещите производители на подобни очила, наскоро пусна версия без камера. Някои коментатори предположиха, че това е реакция на негативните обществени нагласи заради рисковете за личната неприкосновеност.

Не е известно дали разследването е включвало очила на Meta. От нидерландския регулатор са заявили пред Би Би Си, че няма да назоват тестваните продукти.

Досега компаниите са изтъквали предимно положителните приложения на технологията.

Meta например подчертава помощта, която очилата могат да оказват на хора със зрителни увреждания. Устройствата използват изкуствен интелект, за да описват предметите и обстановката около носещия ги или да прочитат текстове.

Нидерландският регулатор признава, че очилата могат да бъдат ценни за хора, които се нуждаят от помощ, за да разбират по-добре заобикалящата ги среда.

Според институцията обаче именно за тези потребители е особено важно изкуственият интелект да бъде надежден.

Резултати от тестовете

При изпитанията на моделите, чиито марки не се разкриват, AP установил, че предоставяните от тях съвети могат да бъдат погрешни.

При симулирана спешна ситуация, в която било поискана информация за извършване на сърдечен масаж и кардиопулмонална ресусцитация (КПР), един от моделите неколкократно заявил, че линейката вече пътува към мястото. В действителност обаче спешните служби изобщо не били потърсени.

Регулаторът установил и грешки при разпознаването на ситуации, свързани със закрилата на децата, които биха могли да имат сериозни последствия.

Един от моделите дал съвети за запознанства на възрастен човек, който заявил, че изпитва романтичен интерес към непълнолетно лице.

Очилата допускали грешки и при прочитането на инструкциите в опаковките на лекарства, както и при разчитането на предупреждения за опасни метеорологични условия.

Има и притеснения и че умните очила могат да бъдат използвани за тайно заснемане на хора. Регулаторът обърна внимание колко лесно могат да бъдат прикрити светлинните индикатори, които предупреждават околните, че устройството записва.

Установено било, че при някои модели индикаторите могат да бъдат закрити с тиксо, без това да попречи на работата на очилата, въпреки твърденията на някои производители, че устройствата няма да функционират при подобна намеса.

Освен това при някои модели били открити сериозни пропуски в сигурността. Те позволявали на човек в близост да се свърже с очилата без разрешение, да преглежда записаните материали или дори да управлява камерата дистанционно.

Регулаторът предупреди също, че данните, записани с очилата, често се изпращат и съхраняват извън Европейския съюз.

Спорната технология

През февруари публикации разкриха, че служители на външни компании, наети от Meta, са имали достъп до чувствително съдържание, заснето с умните очила на компанията.

Тогава Meta заяви, че понякога външни служители могат да преглеждат подобно съдържание, включително видеоклипове и изображения, с цел подобряване на изкуствения интелект.

Компанията подчерта, че приема изключително сериозно защитата на личните данни и непрекъснато усъвършенства мерките и инструментите си в тази област. От Meta посочиха още, че първо ще филтрират съдържанието, като замъгляват лицата на хората в изображенията.

Разследването на нидерландския регулатор обаче не е било насочено основно към защитата на личните данни, а към алгоритмите и изкуствения интелект.

Във Великобритания Пол Арнолд, ръководител на Службата на комисаря по информацията (ICO), който е със сериозно зрително увреждане, по-рано обърна внимание на сложността на дебата около умните очила.

„Те могат да помогнат на мен и на други хора да разбираме по-добре заобикалящата ни среда, да получаваме информация и да се ориентираме в света с по-голяма увереност", написа той през септември.

В същото време Арнолд заяви, че е бил „шокиран и възмутен от някои безотговорни и вредни начини, по които хората използват тези технологии".