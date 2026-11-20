Председателят на УС Калин Пешов заяви пред Ставрос Папаставру готовността на компанията да работи с интензивни темпове по сложния и дългоочакван трансграничен участък

В изказването си преди официалния старт на седмата министерска среща на P-TEC председателят на УС на „Главболгарстрой“ Калин Пешов потвърди поетия пред министъра на околната среда и енергетиката на Гърция Ставрос Папаставру ангажимент за ускорено завършване на сложния трансграничен участък на АМ „Струма“. За изпълнението му „Главболгарстрой“ е мобилизирала необходимия технически и експертен капацитет, специализирана строителна техника и висококвалифицирани екипи, за да осигури качественото и предсрочно изпълнение на обекта.