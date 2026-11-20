Първичното публично предлагане на акции (IPO) на Anthropic превърна огромното мнозинство от служителите на младия стартъп в милионери буквално за една нощ, а някои от тях – в милионери многократно.

Към септември тази година компанията е имала 5300 служители, според регулаторни документи. След като Anthropic определи цената на акциите си при IPO-то на 83 долара за брой, около 600 служители се присъединиха към изключително тесния клуб на хората с активи за над 100 милиона долара. Това показват данни на Hill.com, която следи акциите в частни компании.

До 2800 служители, известни вътрешно в компанията като „мравките" (Ants), притежават акции на стойност над 10 милиона долара. Около 5100 души – или 96% от целия персонал – вече разполагат с дялове на стойност над 1 милион долара, пише CNN.

„Най-изненадващото в случая е колко бързо се случи всичко това", заяви пред телевизията в четвъртък Андрю Бенсън, основател и главен изпълнителен директор на Hill.com. Той отбеляза, че в Anthropic текучеството на персонала е било много ниско.

„От известно време беше ясно, че „Anthropic" е ракета, която се изстрелва нагоре, и това определено е възпирало хората да напускат, защото са знаели каква би била цената на пропуснатата възможност", добави той.

На 19 ноември 2026 г. главният изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей се появи на видеоекран пред сградата Nasdaq MarketSite на Таймс Скуеър в Ню Йорк, докато акциите на компанията започнаха да се търгуват след първичното публично предлагане. Очакваното с голям интерес IPO на компанията за изкуствен интелект, създала популярния AI модел Claude, преминава под борсовия символ „ANT".

Не е необичайно за стартъпите в Силициевата долина, които обикновено разполагат с ограничени парични средства, да възнаграждават служителите си чрез комбинация от заплата и акции. Перспективата за бъдещо придобиване на компанията или за първично публично предлагане обикновено мотивира работниците да полагат усилия и да останат на работа, докато дойде моментът да получат финансовата отплата.

Малко стартъпи обаче са се разраснали толкова бързо и до такива мащаби като „Anthropic". Компанията е основана през 2021 г., а в края на 2024 г. служителите ѝ са били под 1000.

Както при повечето технологични стартъпи, Бенсън отбелязва, че „ранното присъединяване към компанията е по-важно за крайния финансов резултат, отколкото заеманата висока позиция".

„Може да сте на едно от най-ниските стъпала в йерархията и ако сте се присъединили през 2023 или 2024 г., вероятно ще имате значително по-добър финансов резултат от човек на висока ръководна позиция, който е започнал работа по-рано тази година", обясни той.

За сравнение, SpaceX остана частна компания повече от две десетилетия, преди да осъществи мащабното си IPO през юни. Борсовият дебют превърна около 4400 нейни служители в милионери от общо 22 000 души персонал.

Първичното публично предлагане на Anthropic е уникално и с това, че позволи на служители, които не са основатели на компанията, да продадат част от акциите си още в първия ден на борсовата търговия.

При повечето IPO-та служителите са обвързани с т.нар. период на блокиране (lockup), обикновено между три и шест месеца, през който нямат право да продават акциите си. Борсовото листване на Anthropic обаче включваше сложен график с различни етапи на ограничение, който позволи на служителите, различни от основателите, да продадат до 10% от акциите си още с началото на търговията.

Не е известно колко от вътрешните за компанията акционери са се възползвали от тази възможност в четвъртък.

За разлика от SpaceX, чиито служители са разпределени между Тексас, Калифорния и Флорида, персоналът на Anthropic е съсредоточен предимно в Сан Франциско – град, чиято икономика е била преобразена от внезапните вълни на технологично богатство. Появата на голям брой новоизпечени милионери скоро може да засили натиска върху жилищния пазар в Сан Франциско, където цените на имотите вече се покачват с най-бързите си темпове от години.

Типичното жилище в града се е продавало за 1,7 милиона долара през октомври, което представлява ръст от близо 19% спрямо същия месец на предходната година, показват данни на Redfin. За сравнение, средната цена на жилищата в национален мащаб е останала почти без промяна за същия период – около 416 700 долара, според Националната асоциация на брокерите на недвижими имоти (National Association of Realtors).