Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск обяви, че компанията планира да създаде напълно автономна версия на Model Y без волан и педали. По време на срещата на върха New York Times DealBook милиардерът представи модела като решение за превоз на групи до 7 души, допълвайки двуместния Cybercab.

Мъск обаче не посочи срокове, цена или място на производство. Настоящият автопарк от роботаксита на Tesla е предимно от стандартни Model Y с волан и педали. Липсата им не прави колата по-автономна. Подобен е случаят с Cybercab, чиито поръчки за частни клиенти стартираха миналата седмица за 29 990 долара - автомобилът работи единствено в зоните на Robotaxi и изисква месечен абонамент от 299 долара.

Плановете на Мъск се разминават и с потребителските нагласи. Проучване на Cox Automotive от 2026 г. показва, че едва 10% от американските купувачи искат напълно безпилотен автомобил без контрол (спад спрямо 17% през 2016 г.), докато 28% предпочитат опцията за намеса от водача. Освен това само 38% биха се чувствали в безопасност в кола без волан и педали, при 87% доверие в автомобилите с базови асистиращи системи.