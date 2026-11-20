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Курсът на еврото наддаде спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната европейска валута се котира с 0,2 на сто над нивото си в края на вчерашната сесия, като се разменя за 1,0987 долара.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс от 1,0992 долара за едно евро.

Еврото обаче отстъпва с 0,12 на сто в сравнение с японската йена, с 0,01 на сто спрямо британската лира и с 0,02 на сто, отнесено към курса на швейцарския франк, пише БТА.