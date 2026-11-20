България се присъединява към създаването на нова международна организация за наблюдение, изследване и прогнозиране на процесите в Световния океан. Министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подписа Конвенцията за създаване на Международния център „Меркатор" за океана по време на Първата Балканска полярна конференция в Ахелой, информираха от МОН.

Страната ни е четвъртата, подписала документа, след Франция, Норвегия и Гърция. България се нарежда сред първите благодарение на бързата координация и своевременното изпълнение на необходимите процедури. Интерес към инициативата има от редица европейски държави. Още през 2025 г. 12 от тях заявиха подкрепа за създаването на организацията, а конвенцията е отворена за подписване от общо 31 държави.

Новата междуправителствена организация ще обединява усилията на европейските държави за наблюдение, изследване и прогнозиране на процесите в Световния океан. България ще участва със своя научен опит в изследването на Черно море и Антарктида, натрупан от българските учени, научни институти и университети.

„За България участието в тази инициатива е естествено продължение на усилията ни да развиваме собствен научен потенциал. Страната ни има традиции и експертиза както в изследването на Черно море, така и в полярните региони. Нашата амбиция е България не просто да се възползва от постиженията на международната научна общност, а да има собствен принос към тях – чрез знанията и труда на своите учени, научните институти и университетите, както и чрез подкрепата за новите поколения изследователи", заяви министър Вълчев.

снимка: МОН

Той подчерта, че през последните години България е доказала, че може да бъде сред значимите участници в изследването на Антарктида. По думите му това е постижение, което се дължи на поколения български учени, развиващи с упоритост и отдаденост националната антарктическа програма.

Международният център „Меркатор" за океана ще даде възможност на държавите членки да участват пряко в управлението и развитието на системите за наблюдение, прогнозиране и анализ на състоянието на океана. Те ще работят съвместно по изграждането на цифрови системи и информационни услуги, които да подпомагат устойчивото развитие на морската икономика, адаптацията към климатичните промени, устойчивостта на крайбрежните райони и морската сигурност.

Генералният директор на Mercator Ocean International Пиер Баюрел приветства присъединяването на България и благодари на министър Вълчев за ангажимента.

„Надеждната информация за състоянието на океана е стратегически ресурс както за устойчивостта спрямо климатичните промени, така и за националния суверенитет. Нито една държава не може сама да управлява предизвикателствата, свързани със Световния океан", заяви Баюрел.

Според него с подписването на конвенцията България допринася за изграждането на надеждна, публично управлявана система за океански данни, прогнози и информация, която ще подпомага вземането на решения през следващите десетилетия.

В рамките на българската антарктическа програма учените изследват промените в ледниците на остров Ливингстън и връзката между Антарктида и Световния океан.

„Надеждните океански прогнози и цифрови системи подпомагат безопасното корабоплаване в полярните води и по-доброто планиране на нашите експедиции. Също толкова важно е, че те създават възможност наблюденията на българските учени да станат част от общата европейска и световна картина за състоянието на океана", посочи проф. Христо Пимпирев.

Министър Вълчев благодари на Пиер Баюрел и неговия екип за сътрудничеството, както и на Посолството на Франция в България за оказаното съдействие. Той изрази признателност и към Българския антарктически институт и проф. Христо Пимпирев за приноса им към развитието на българските полярни изследвания.

Първата Балканска полярна конференция се организира от Българския антарктически институт и Националния център за полярни изследвания към Софийския университет „Св. Климент Охридски". Във форума участват учени от България, Румъния, Гърция, Турция, Черна гора и Обединените арабски емирства. В рамките на двудневната конференция се представят научни резултати и проекти, включително от българските антарктически експедиции.