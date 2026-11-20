Всичко, което трябва да знаеш - от настройките на телефона до избора на предплатен пакет с достъп до 5G

Не е необходимо да активираш 5G отделно на предплатената си карта, ако използваш пакет с достъп до 5G мрежата, смартфонът ти поддържа технологията и се намираш в район с 5G покритие. При изпълнени условия и подходящи настройки устройството може автоматично да се свърже с мрежата. Така се възползваш от предимствата на 5G, без да се обвързваш с дългосрочен договор с мобилен оператор. За потребителите, които предпочитат свободата на предплатените услуги, Yettel предлага различни пакети с 5G достъп - както за разговори и мобилен интернет, така и за тези, които се нуждаят основно от интернет.

Как да проверя дали телефонът и SIM картата ми поддържат 5G?

Ако използваш смартфон с Android, отвори меню „Настройки“ и потърси някой от разделите „Мобилни мрежи“, „Връзки“ или „SIM карти“ в зависимост от модела. Ако сред възможностите за избор на мрежа присъства 5G, устройството поддържа технологията. Можеш да провериш съвместимостта и в техническите характеристики на модела в сайта на производителя.

Ако използваш устройство на Apple, 5G се поддържа от серията iPhone 12 нататък, както и от iPhone SE от трето поколение. Ако използваш по-стар модел, който не поддържа технологията, е необходимо да закупиш 5G смартфон, за да се възползваш от по-високите скорости на мрежата.

SIM картата също трябва да е съвместима с 5G мрежата. Ако твоята е по-стара, провери при мобилния си оператор дали изисква подмяна.

Как да проверя дали имам 5G покритие?

За да провериш дали имаш 5G покритие на мястото, където се намираш, или в район, до който ти предстои да пътуваш, можеш да използваш интерактивната карта на Yettel. Избери 5G мрежата и провери дали технологията е достъпна на съответното място.

Така можеш предварително да се ориентираш за наличието на покритие както в големите градове, така и в по-малки населени места, планински райони или по маршрута на предстоящо пътуване. Имай предвид, че реалното качество на сигнала зависи и от конкретното местоположение, сградите и натоварването на мрежата.

Как да включа 5G на Android и iPhone?

При Android отвори меню „Настройки“ и намери раздела за мобилни мрежи или SIM карти. При смартфоните на Samsung например пътят обикновено е „Връзки“ → „Мобилни мрежи“ → „Режим на мрежата“. Избираш вариант, който включва 5G. При Xiaomi, Motorola, HUAWEI и останалите производители имената на менютата може да се различават.

При iPhone отваряш „Настройки“ → „Мобилни данни“ → „Опции за мобилни данни“ → „Глас и данни“. Там избираш „5G автоматично“ или „5G включено“. Автоматичният режим е подходящ за ежедневна употреба, защото позволява на телефона да преминава към 4G, когато това пести батерия, без осезаемо да влошава връзката.

Ако използваш две SIM карти, трябва да провериш и коя е избрана за мобилен интернет.

Какъв предплатен пакет с достъп до 5G да избера?

Yettel предлага различни предплатени пакети с достъп до 5G мрежата според начина, по който използваш телефона си. Ако искаш да съчетаеш разговори и мобилен интернет, можеш да избираш между пакетите Hello 2026, Hello Plus 2026 и Hello Ultimate 2026. С празничната си оферта, валидна от 06 ноември 2026 г. до 31 януари 2027 г., Yettel предлага повече мобилен интернет в трите пакета. Hello 2026 е на цена от 5,11 евро и включва 15 000 MB за първите 5 дни и още 15 000 MB с валидност 30 дни. Hello Plus 2026 струва 6,14 евро и предлага 20 000 MB за първите 5 дни и допълнителни 15 000 MB за 30 дни. За потребителите, които използват повече мобилен интернет, Hello Ultimate 2026 е на цена от 7,67 евро и осигурява неограничен интернет през първите 7 дни, както и 30 000 MB с валидност 30 дни. И трите предоставят начален кредит от 1,53 евро, а при презареждане могат да бъдат получени допълнителни бонуси според условията на съответния пакет.

За потребителите, които се нуждаят основно от интернет, Yettel предлага и предплатените пакети Surf & Fun. Те са подходящи за гледане на видео, работа онлайн или сърфиране в движение, без да е необходим абонаментен договор. От петте пакета в серията четири осигуряват достъп до 5G мрежата. Единствено най-базовият Surf & Fun 15GB не включва 5G достъп. Така потребителите могат да изберат пакет според необходимото количество мобилен интернет и желаната свързаност.

Как да закупя и регистрирам предплатена карта, без да посещавам магазин?

Освен в магазините и партньорската мрежа можеш да закупиш предплатена карта на Yettel и през сайта или мобилното приложение на оператора. Избираш желания пакет онлайн и завършваш поръчката. Картата ще ти бъде доставена по куриер, след което можеш да я регистрираш дистанционно, без да посещаваш магазин.

След получаване на картата отваряш приложението Yettel и избираш „Моят профил“. От меню „Активности“ избираш „Подай заявка“, след това избираш „Регистрация на предплатен номер“ и въвеждаш номера на предплатената карта. Идентификацията се извършва чрез Yettel ID със снимка на личната карта и селфи, а процесът завършва с електронен подпис чрез SMS код.

За съвместимите устройства Yettel предлага и възможност за eSIM, която позволява използване на мобилната услуга без поставяне на физическа карта в телефона. Сред предплатените предложения с такава възможност е пакетът Hello Plus 2026.

Предимствата на 5G мрежата на Yettel

За девети пореден път Yettel получава отличието Best in Test за качеството на мобилната си мрежа в България. В независимото изследване Best in Test 12/25 на германската компания umlaut, част от Accenture, операторът постига 922 от 1000 възможни точки - най-високата обща оценка сред трите мобилни оператора у нас. Резултатите се основават на над 119 милиона измервания през 2025 г. и оценяват цялостното качество на мрежата, а не само 5G свързаността.

За потребителите достъпът до 5G означава възможност за по-високи скорости на мобилния интернет, по-ниско времезакъснение и по-голям капацитет на мрежата. Това е особено полезно при видеоразговори, онлайн игри, гледане на видео с висока резолюция или използване на мобилен интернет в натоварени райони.

С предплатените пакети с 5G достъп на Yettel потребителите могат да се възползват от тези възможности, като същевременно запазват свободата сами да избират кога и с каква сума да презареждат мобилната си услуга.

Какво да направя, ако телефонът ми продължава да показва 4G?

Ако смартфонът не се свързва с 5G, въпреки че се намираш в район с покритие, първо провери дали активният ти предплатен пакет включва 5G достъп и дали телефонът е настроен да използва мрежата. Увери се също, че режимът за пестене на батерията не ограничава използването на технологията. Можеш да включиш и изключиш самолетния режим, да рестартираш телефона или да провериш за налична актуализация на операционната система.

Ако използваш две SIM карти, увери се, че предплатената карта е избрана за мобилни данни. Ако проблемът продължава, обърни се към Yettel за проверка на съвместимостта на SIM картата и условията на активния пакет.