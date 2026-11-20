"България приключва днес успешно Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от парите по него. (По-късно стана ясно, че това 6,14 млрд. евро.) Европейската комисия днес одобри парите по петото плащане, които са 1,7 млрд. евро, и държавата ги получава след успешното изпълнение на над 50 реформи и инвестиции". Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов.

През пролетта на тази година получените пари по плана са били малко над 50%, рискът от загуба бил реален. Пеканов благодари на премиера Радев за политическия ангажимент и визия това да не се случи, на председателя на парламента Михаела Доцова и на народните представители, които са гласували за важните реформи в спешно, така че България да се справи с тази задача.

Единият процент неизпълнение физически е в размер на 60 - 65 млн. евро от общо 6,2 млрд. евро, които са за България. Няма да ги получим заради шест мерки с незадоволително изпълнение, каза Пеканов и ги изброи. Едната е за неизбрания член на антикорупционната комисия, другите са за недовършени две детски градини и един индустриален парк, недостатъчни дигитални сертификати и обучения, направени в социалното министерство, трябвало е и по-добър процент на обществени поръчки с повече от един кандидат.

Пеканов изброи реформите които са се случили. Започна със създаването на антикорупционната комисия, която много правителства преди това не са се съгласили да направят. Той благодари на министъра на правосъдието Николай Найденов и на вътрешния министър Иван Демерджиев, за успешната работа, "за да можем да отключим, да спасим блокираните за България 400 млн. евро и да се движим напред по тази толкова тежка за страната ни тема". С Демерджиев работили по тази тема още от 2021 г., когато сегашният вътрешен министър е бил зам.-министър, припомни Пеканов.

Вторите по важност реформи са тези в енергетиката. Провели са се тежки и трудни разговори, за което вицепремиерът благодари на енергийния министър Ива Петрова. Всяка седмица те са били в региона на Стара Загора и са говорили с хората и са стигнали до консенсус, че е по-добре България да не загуби половин милиард евро по плана за възстановяване и още 1 млрд. евро от фонда за справедлив преход. По-добре е тези средства да бъдат използвани за инвестиции в региона. Така се е стигнало до консенсус за реформата в БЕХ, до изваждането на мини "Марица-изток" и на държавната ТЕЦ "Марица-изток 2" от енергийния холдинг и учредяване на нов, който носи името на комплекса. Това също е било отлагана тема.

Благодарност получиха и МРРБ и министерството на околната среда за това, че е била предоговорено и е отпаднало едно трудно задължение - за задължителна консолидация на ВиК дружества, това било тема, която е притеснявала общините, собственици на тези компании. С ЕК е намерено решение по тази тема и така не е загубен ресурс, каза вицепремиерът.

Пеканов изброи още, че са приключени спешно инвестиции в здравеопазването, културния сектор, индустриалното развитие, социалната сфера.

Вицепремиерът благодари на всичките 8 правителства от 2020 г. насам, които са работили по плана за възстановяване. И изброи, че през тези пет години са купени нови метро влакове, както и мотриси за железопътния транспорт, хеликоптери за спасяване по въздух, реновирани са домове за възрастни хора, в енергетиката са направени инвестиции, които правят енергийната система по-стабилна. Реализирани са много транспортни проекти, във всички училища - СТЕМ кабинети. Това не е краят, каза Пеканов и говори за надграждане на тези резултати.

Завършваме плана успешно, почти перфектно, но винаги може да е по-добре, да постигаме повече, винаги има място за повече прогрес, заключи вицепремиерът.