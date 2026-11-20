Къде и как AI може да създаде реална стойност и как компаниите могат да използват изкуствения интелект, иновациите и съвременните финансови решения, за да повишат своята конкурентоспособност, бяха водещите теми по време на форума „AInnovations: AI и иновации за по-конкурентен бизнес“, който Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group в България, организира в Пловдив. Събитието, което е второ от цикъла събития, които водещата в областта на иновациите в страната банка организира, събра представители на бизнеса и експерти, които обсъдиха практическите приложения на изкуствения интелект и автоматизацията в решения, които носят измерими резултати.

Дияна Димитрова – Каменова, изпълнителен директор „МСП банкиране“ на ОББ

„Изкуственият интелект сам по себе си няма да направи бизнеса ни по-конкурентоспособен. Ние ще го направим чрез начина, по който избираме да го използваме. Успешното внедряване на AI не е просто технологичен проект, поверен на ИТ отдела. То е стратегическо бизнес решение и управленска отговорност“, сподели Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор „МСП Банкиране“ в ОББ, която откри форума. Д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ, представи актуален анализ на икономическата среда и очерта основните тенденции, които ще влияят върху развитието на бизнеса през следващите години.

Д-р Емил Калчев, главен икономист на ОББ

В последвалата панелна дискусия, модерирана от Калина Кисьова, директор на дирекция „Корпоративен сегмент и МСП – Продуктово развитие“ в ОББ, участие взеха Антоанета Калоферова, основател и изпълнителен директор на „Соларити БГ“, Васил Ралчев, управител на „Ина Трейд“ и съуправител на „Ина Есеншълс“, Генко Василев, директор на дирекция „Анализ на данни и аналитично моделиране“ в ОББ, и Кирил Величков, директор „Европейски проекти и финансови инструменти“ в ОББ.

Генко Василев, директор на дирекция „Анализ на данни и аналитично моделиране“ в ОББ, представи данни, свързани с тенденциите за използването на AI в банковия и финансовия сектор. Те посочват, че GenAI има потенциал да създава 200-340 млрд. долара допълнителна стойност годишно за глобалния банков сектор, основно чрез подобряване на продуктивността, а потенциалният икономически ефект на GenAI се оценява на еквивалента на 9-15% от оперативната печалба на банковия сектор. Според проучванията на американските консултантски компании около 85% от финансовите институции считат, че GenAI ще доведе до революционни промени или ще трансформира цялостно индустрията. В същото време само 2% от тях имат напълно развита стратегия за привличане на таланти в областта на GenAI. Същевременно над 80% от разработчиците заявяват, че GenAI подобрява програмирането. „Следващата голяма промяна е преходът от AI, който ни дава отговор, към AI, който може да извърши действие. Именно там е потенциалът на AI агентите – да поемат цели последователности от задачи и да освободят хората от част от рутинната работа. Това обаче поставя още по-големи изисквания към качеството на данните, контрола и ясното определяне на границите, в които технологията може да действа“, допълни той.

За практическото приложение на AI в електронната търговия Васил Ралчев сподели, че „За нас AI има смисъл там, където решава конкретен проблем и освобождава време на хората ни. Когато управляваш много пазари, продукти и голям обем съдържание, дори автоматизирането на една повтаряема дейност може да има сериозен ефект. Но технологията не отменя човешката преценка. Тя ни дава възможност да бъдем по-бързи и ефективни, а хората остават тези, които определят посоката и качеството.“

Антоанета Калоферова акцентира върху значението на качествените данни и прогнозните модели за по-доброто управление на бизнеса, като посочи примери за приложението на AI в анализа, прогнозирането и оптимизирането на процеси в различни индустрии. Тя обърна специално внимание и на необходимостта от сигурно и отговорно използване на технологиите, като подчерта, че успешното внедряване на AI изисква ясна стратегия, ангажираност от страна на ръководството и ефективно управление на данните.

Практическото внедряване на иновациите постави и въпроса за тяхното финансиране. Д-р Кирил Величков представи възможностите за подкрепа чрез европейски програми и финансови инструменти, както и решенията на ОББ за инвестиции в дигитализация, иновации и устойчиво развитие. Той обърна специално внимание на тенденциите в европейското финансиране като даде конкретен пример с нструмента „Кръгова икономика“, предоставящ възможност за комбиниране на банково финансиране и грантова подкрепа.

Панелната дискусия

Форумът AInnovations показа ясна промяна в разговора за изкуствения интелект. Въпросът за компаниите все по-малко е „Трябва ли да използваме AI?“, а все повече „Къде и как AI може да създаде реална стойност?“

Примерите от електронната търговия, енергетиката и банковия сектор показват, че успешната трансформация започва с конкретен проблем и ясна цел и изисква качествени данни, подходящи технологии, ангажирано ръководство и хора, готови да променят установените начини на работа.