България е отворена за германския бизнес и има потенциал да задълбочи икономическото си партньорство с Германия в областта на микроелектрониката, автомобилната индустрия, енергетиката и високите технологии. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на икономически форум в Берлин, организиран от Асоциацията на банките в Източна Германия.

Във форума участва и министър-председателят на германската провинция Саксония Михаел Кречмер. Пред представители на бизнеса и финансовите институции Пулев определи Германия като водещ политически и икономически партньор на България и подчерта възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество във високотехнологичното производство, микроелектрониката, автомобилната индустрия и енергетиката, информираха от министерство на икономиката.

„През последните няколко десетилетия стокообменът между двете държави се е увеличил 16 пъти. В момента над 1500 германски компании развиват активна дейност и създават добавена стойност в България. Компании с германски капитал са създали над 50 000 работни места у нас. Това е изключително солидна основа, върху която трябва и можем да надграждаме", посочи вицепремиерът.

Той отбеляза, че това е третото му посещение в Берлин от началото на годината, което според него показва приоритетното значение, което българското правителство отдава на отношенията с Германия. Пулев заяви, че кабинетът се ангажира да гарантира политическа стабилност, предвидима икономическа среда и последователна политика за насърчаване на инвестициите.

Министърът представи и предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционния климат. Сред тях са обединяването на инструментите за инвестиционна подкрепа в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и създаването на Централно координационно звено за ускоряване на стратегическите инвестиционни проекти. Целта на новия модел е по-бързо придвижване на инвестиционните намерения и по-ефективно взаимодействие между бизнеса и държавните институции.

По думите на Пулев мерките вече дават резултат, като преките чуждестранни инвестиции в България са отчели значителен ръст през първите девет месеца спрямо същия период на миналата година.

Специален акцент във форума е поставен върху възможностите за индустриално сътрудничество със Саксония. Германската провинция е сред водещите европейски центрове за микроелектроника, полупроводници и високотехнологично производство.

„България има силни традиции в производството на полупроводници и в микроелектрониката", заяви икономическият министър. Според него страната ни може да намери място в европейските вериги на стойността чрез дейности като проектиране на чипове, тестване и производство на компоненти.

Пулев открои и автомобилната индустрия като един от най-успешните примери за българо-германско индустриално партньорство. Секторът вече формира над 10% от брутния вътрешен продукт на България, посочи той. По думите му автомобилната индустрия у нас е тясно свързана с германските производители и доставчици, а двете страни трябва да обединят усилията си за адаптиране към новите глобални предизвикателства пред сектора.

Вицепремиерът покани германските компании да се включат и в предстоящите проекти за модернизация на българската инфраструктура чрез публично-частни партньорства. Той представи новата законодателна рамка за ПЧП и стратегическото партньорство с Европейската банка за възстановяване и развитие.

„Поели сме ангажимент за цялостна модернизация на инфраструктурата в България. Това включва енергетиката, транспорта, цифровата свързаност и индустриалните зони", заяви Пулев.

Като перспективна област за съвместни инвестиции той посочи и енергийната инфраструктура, както и технологиите за съхранение на енергия. Според министъра те могат да осигурят необходимата основа за развитието на центрове за данни и технологии, базирани на изкуствен интелект.

„Страната ни се утвърждава като глобален център за съхранение на енергия чрез батерийни системи", заяви той.

По думите му България разполага с благоприятни условия за изграждане на интегрирани енергийни решения, които съчетават производството на електроенергия от възобновяеми източници със системи за нейното съхранение. Така могат да бъдат осигурени енергийни мощности за центрове за данни и различни технологии, базирани на изкуствен интелект.

В края на срещата Пулев потвърди готовността на българското правителство да задълбочи стратегическото партньорство с Германия и Саксония чрез конкретни инвестиционни проекти, технологичен трансфер и разширяване на индустриалното сътрудничество.