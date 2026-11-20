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Булевард „Витоша" в София се изкачва с една позиция до 40-о място в класацията на най-скъпите водещи търговски улици в света за 2026 г. Това показва годишният доклад на консултантската компания за бизнес имоти Cushman & Wakefield | Forton.

Наемите на търговските площи по столичния булевард достигат 63 евро за квадратен метър месечно, което представлява увеличение с 4% на годишна база. Така годишният наем възлиза на 756 евро за кв. м.

За сравнение, водещите търговски улици в Белград и Букурещ заемат общо 35-о място в класацията. Годишните наеми там достигат 1080 евро за кв. м.

След софийския булевард „Витоша" се нареждат основните търговски улици в редица европейски столици. Сред тях са Любляна със 720 евро годишен наем за кв. м, Никозия с 600 евро, Братислава с 540 евро, Вилнюс с 468 евро, Рига и Талин с по 420 евро, както и Скопие с 336 евро.

Начело на световната класация остава „Пето авеню" в Ню Йорк, където годишните наеми достигат внушителните 24 998 евро за квадратен метър, пише БТА.

Втората позиция е за „Ню Бонд стрийт" в Лондон с годишни наеми до 20 642 евро за кв. м. Третото място заема миланската „Виа Монтенаполеоне", където наемите достигат 20 000 евро за квадратен метър годишно.