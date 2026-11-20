110 млн. евро ще бъдат насочени към малкия и средния бизнес в трите въглищни региона на България – Стара Загора, Перник и Кюстендил. Средствата са по нова процедура на Фонда за справедлив преход (ФСП), одобрена на 12-ото заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г., проведено в София.

Очаква се подкрепа да получат най-малко 180 предприятия, а инвестициите да доведат до разкриването на над 250 нови работни места. Процедурата ще бъде отворена за кандидатстване до края на годината, съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева, която председателства заседанието с участието на представители на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската комисия, информираха от регионалното министерство.

Новата мярка идва след прекратяването на предходната процедура заради установени нарушения. Според МРРБ с преработването на условията за кандидатстване и активния диалог с Европейската комисия е предотвратена загубата на европейското финансиране и ресурсът е запазен за предприятията в засегнатите от енергийния преход региони.

„Това беше сериозно предизвикателство, което преодоляхме с много работа, последователни действия и добро сътрудничество с Европейската комисия. Най-важното е, че средствата няма да бъдат загубени, а ще достигнат до предприятията, които имат нужда от подкрепа, за да се развиват, да инвестират и да създават нови работни места", заяви Георгиева.

Финансирането ще бъде достъпно за предприятия от областите Стара Загора, Перник и Кюстендил, както и от десет прилежащи общини – Нова Загора, Ямбол, Симеоновград, Харманли, Тополовград, Димитровград, Хасково, Елхово, Сливен и Тунджа.

Най-голям ресурс е предвиден за област Стара Загора и прилежащите общини – 80,2 млн. евро. За област Кюстендил са осигурени 17,3 млн. евро, а за Перник – 12,5 млн. евро.

Предприятията ще могат да кандидатстват за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, внедряване на специализиран софтуер, строително-монтажни работи, както и за обучение и преквалификация на служителите. Минималната безвъзмездна помощ за един проект е 50 000 евро. Максималният размер е 300 000 евро за микро- и малки предприятия и 500 000 евро за средни предприятия, при спазване на правилата за държавните помощи.

По време на заседанието беше отчетено и успешното изпълнение на финансовата цел за 2026 г. по Приоритет 4 „Справедлив преход" за средствата от NextGenerationEU. Според главния директор на Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" в МРРБ Ася Станкова ускореното изпълнение и предприетите от Управляващия орган на програмата мерки са предотвратили риска от загуба на европейски средства от ФСП през тази година.

„Това е един от най-важните резултати от работата ни през годината. Зад този резултат стоят целенасочени усилия за ускоряване на процедурите, договарянето и изпълнението на инвестициите. За нас е особено важно, че този ресурс ще продължи да работи за хората, предприятията и икономическата трансформация на засегнатите региони", коментира Станкова.

Като важна стъпка към по-ефективното управление на европейските средства беше откроено и прилагането на модела за финансиране, несвързано с разходите (Financing Not Linked to Costs – FNLC). При него възстановяването на средствата от Европейската комисия зависи от изпълнението на предварително определени условия и резултати, а не от отчитането на всеки отделен разход. Така се намалява административната тежест, опростява се отчитането и се поставя по-силен акцент върху постигнатите резултати от инвестициите.

Договорените средства по Програма „Развитие на регионите" 2021–2027 г. вече надхвърлят 3 млрд. евро, или 92,5% от бюджета. Разплатените към бенефициентите средства са 826 млн. евро, което представлява 25% от бюджета, а сумите, подадени за верификация, достигат 700 млн. евро, или 21%.

„Постигнахме много висок темп на договаряне и вече навлизаме в следващия важен етап – реалното изпълнение на инвестициите. Над 3 млрд. евро са договорени за проекти, които ще променят облика на българските региони. Нашият приоритет сега е този финансов ресурс да се превърне в завършени обекти, модерна инфраструктура, конкурентоспособни предприятия и нови възможности за хората", посочи Станкова.

По Приоритет 1, насочен към десетте големи градски общини, са сключени 66 договора на стойност 357 млн. евро. Това е около 95% от предвидения бюджет от 375,5 млн. евро. По Приоритет 2, който подкрепя развитието на 40 градски общини, договорите са 147 за общо 715,6 млн. евро, или над 88% от бюджета от 810 млн. евро.

Общо по двата приоритета са договорени над 1,07 млрд. евро за модернизация на градската среда, образователна, здравна и социална инфраструктура, енергийна ефективност и подобряване на качеството на живот.

Напредък има и при интегрираните териториални инвестиции. По първата процедура за концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ 1) най-много проекти се изпълняват в Северозападния и Югоизточния район – съответно 32 и 30.

По втората процедура (КИТИ 2) при бюджет от 503 млн. евро са подадени 31 проектни предложения за близо 430 млн. евро. Това представлява заявен инвестиционен интерес от около 85% от наличния ресурс. Одобрени са 13 проекта, а оценката и подборът продължават. Предвидените инвестиции са в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, образователна, здравна и социална инфраструктура и жилищно настаняване.

Приоритет 4 „Справедлив преход" разполага с бюджет от 1,4 млрд. евро. По обявените 11 процедури вече са сключени 463 договора, като подкрепата за въглищните региони постепенно преминава от етапа на планиране и подбор към реализацията на конкретни инвестиции.

До края на годината се предвижда да бъде осигурена и подкрепа от 30 млн. евро за създаването на полеви център за отбранителни технологии и решения с двойно предназначение в района на Стара Загора. Очаква се инвестицията да създаде възможности за развитие на нови икономически дейности, укрепване на технологичния капацитет и траен растеж на регионалната икономика.