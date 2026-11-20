Учени откриха доказателства за съществуването на древни планински вериги с размерите на Хималаите, скрити под ледената покривка на Антарктида. Откритието разкрива нови подробности за геоложкото минало на континента и поставя въпроса за възможната връзка между мащабните планински процеси и развитието на живота на Земята. Това съобщи агенция Синхуа, позовавайки се на публикация в списание Earth and Planetary Science Letters.

Изследването е дело на учени от Австралийския национален университет (ANU) и Германския изследователски център за геонауки (GFZ). Според публикуваните резултати древните планински вериги са се формирали преди между 650 и 450 милиона години, по време на образуването на суперконтинента Гондвана.

Планините са възникнали вследствие на сблъсъка на земни маси, които днес изграждат териториите на Антарктида, Индия и Африка. По оценки на изследователите това са били едни от най-мащабните процеси на планинско образуване в геоложката история на региона.

За да реконструират древното минало на Антарктида, учените са изследвали 1712 миниатюрни зрънца циркон, извлечени от седименти по протежение на континенталния шелф.

Тези минерали имат особена научна стойност, тъй като запазват информация за възрастта и химичния състав на скалите, от които произхождат. Благодарение на тях изследователите могат да проследяват геоложки процеси, протекли преди стотици милиони години.

Съавторът на проучването Иън Кембъл от Австралийския национален университет отбелязва, че периодът на формиране на древните планини съвпада с важни етапи от еволюцията на живота.

Преди около 539 милиона години се появяват първите организми с твърди скелетни структури. Между 10 и 30 милиона години по-късно започва т.нар. „Камбрийски взрив" – период, през който разнообразието и числеността на животинските организми се увеличават значително.

Според учените ерозията на огромните планински вериги на Гондвана може да е изиграла важна роля за създаването на благоприятни условия за развитието на живота. Разрушаването на скалите е довело до пренасянето на хранителни вещества към океаните, пише БТА.

Същевременно протичащите геохимични процеси вероятно са допринесли за намаляване на концентрацията на въглероден диоксид в атмосферата и увеличаване на количеството кислород. Тези промени може да са подобрили условията за живот в древните морета и да са подпомогнали последвалото ускоряване на еволюцията.