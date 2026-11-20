България и Румъния ще търсят възможности за разширяване на туристическия обмен и създаване на съвместни туристически продукти. Това обсъдиха заместник-министърът на туризма проф. д-р Мариела Модева и румънският министър на икономиката, дигитализацията, предприемачеството и туризма Даниел-Каталин Замфир. Срещата се състоя в рамките на международното туристическо изложение TTR 2026 в Букурещ.

„Туризмът е един от най-силните мостове между нашите две държави. Той свързва хора, култури и традиции, създава приятелства и открива нови икономически перспективи", заяви проф. Модева по време на Международния туристически форум „Tourism to Connect", съобщиха от министерство на туризма.

Българската страна предложи през 2027 г. да бъде организирано съвместно събитие по повод 20-годишнината от членството на България и Румъния в Европейския съюз.

По време на срещата бяха обсъдени още възобновяването на работата по Меморандума за разбирателство между двете министерства, координирането на позициите по европейската туристическа политика и кандидатурата на България за членство в Изпълнителния съвет на Световната организация по туризъм на ООН (UN Tourism) за периода 2027–2031 г.

Румъния е сред водещите пазари за българския туризъм. През първите девет месеца на 2026 г. са регистрирани близо 817 хил. румънски туристи в местата за настаняване в България. За същия период пътуванията на български граждани до Румъния като крайна дестинация са близо 742 хил.

България се представя на изложението TTR 2026 с национален щанд с площ от 220 кв. м и участието на 20 съизложители. Форумът се провежда от 19 до 22 ноември в Букурещ. Българското участие е насочено към популяризирането на възможностите за целогодишен туризъм, морски и зимни почивки, както и културно-исторически маршрути.