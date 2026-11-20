На церемония в рамките на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) във Варшава, бе подписано споразумение за съвместно сътрудничество в развитието на инициативата за внедряване на малки модулни ядрени реактори в България между енергийно-технологична компания Blue Bird Energy, с акционери „Главболгарстрой“ и „Асарел-Медет“, полската Synthos Green Energy (SGE) и Националната електрическа компания (НЕК).

Проектът предвижда изграждане на реактори BWRX-300 - технология, разработена от GE Vernova Hitachi Nuclear Energy, като амбицията е България да се превърне в една от първите европейски площадки за нейното внедряване.

С подписването на споразумението се цели да бъдат разгледани възможностите за финансиране, както и различните модели за партньорство за реализация на проекта. Предстои да бъдат направени и анализи на потенциалните площадки за осъществяването на проекта.

Ключов фактор за развитието на подобни тип мащабни енергийни проекти е потенциалът на българската индустрия да участва в тяхното изграждане и реализация. По думите на Калин Пешов, председател на Управителния съвет на „Главболгарстрой“, инвестициите в нови енергийни мощности са от съществено значение за дългосрочната сигурност на доставките: „В условията на нарастващо търсене на електроенергия и все по-високи изисквания към сигурността и надеждността на енергийните доставки, инвестициите в дългосрочни решения са от ключово значение. Малките модулни реактори BWRX-300 са с доказана технология, която съчетава предвидимост на производството и възможност за поетапно развитие на нови енергийни мощности, в зависимост от пазарното търсене.“

Споразумението бе подписано в рамките на седмата министерска среща на Партньорството за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) във Варшава

Международното сътрудничество стъпва върху дългосрочната визия за развитие на стандартизирана серия от реактори в Европа и възможността България да се включи в този процес. „България има солидни традиции в ядрената енергетика, изградени индустриални възможности и стратегическо географско положение на енергийния пазар в Югоизточна Европа. Включването на НЕК в партньорството е важна стъпка към проучването на възможностите за развитие на технологията в България“, заяви Рафал Каспрув, главен изпълнителен директор на SGE.

Развитието на подобни проекти създава и значителни перспективи за българската икономика и индустрия. Както отбелязва Димитър Цоцорков, председател на Надзорния съвет на „Асарел-Медет“: „Подписването на меморандума е важна стъпка в процеса на развитие на проекта за малки модулни реактори в България. Обединяването на експертния опит на международни технологични партньори като GE Vernova Hitachi и SGE, с капацитета на българския бизнес и водещи енергийни и индустриални компании ще създаде солидна основа за реализацията на подобен проект в страната. Това ще допринесе за укрепването на енергийната сигурност на България и за създаването на дългосрочни възможности за развитие на българската индустрия.“