Министърът на външните работи Велислава Петрова обсъди с индийския министър на търговията и индустрията Пиюш Гоял възможностите за увеличаване на търговския обмен и привличане на индийски инвестиции в България. Срещата се проведе по време на официалното посещение на Петрова в Индия, което продължава от 20 до 22 ноември по покана на индийския външен министър Субрахманям Джайшанкар, информираха от външното министерство.

Двамата министри обсъдиха възможността за организиране на българо-индийски бизнес форум в началото на декември в София, който да даде възможност за продължаване на диалога между бизнеса на двете държави.

Космическият сектор, фармацевтиката и високите технологии бяха посочени като приоритетни области за задълбочаване на двустранното сътрудничество.

Велислава Петрова отбеляза, че през първите пет месеца на 2026 г. стокообменът между България и Индия е нараснал с 55,2% спрямо същия период на миналата година. Въпреки ръста обаче достигнатият обем все още е далеч от оптималния и е необходимо да бъдат определени приоритетни сфери за развитие на икономическите отношения.

Българският външен министър поздрави Индия за успешното включване на споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и страната. Тя подчерта потенциала за разширяване на икономическите връзки и възможностите, които България предлага на индийските инвеститори като член на ЕС, Шенгенското пространство и еврозоната.