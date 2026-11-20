Любляна и испанският град Калвия са победителите в конкурса „Европейски столици на туризма" за 2027 г., обяви Европейската комисия. Двете дестинации бяха отличени за постиженията си в развитието на интелигентния и устойчив туризъм, съобщиха от институцията.

Словенската столица Любляна спечели в категорията за градове с над 100 000 жители, а Калвия, разположена на испанския остров Майорка, получи отличието сред дестинациите с население между 25 000 и 100 000 души. Победителите бяха определени от европейско жури след представянето на финалистите в Брюксел на 18 и 19 ноември.

В тазгодишното издание на конкурса участваха 83 дестинации от 24 държави. До финалния етап достигнаха 16 от тях, които представиха своите постижения и планове пред европейското жури.

София също беше сред финалистите в категорията за градове с над 100 000 жители. Българската столица достигна до заключителния етап след независима експертна оценка, проведена сред 43 кандидатури от 18 държави. През септември от Столичната община съобщиха, че София е една от двете столици, класирали се за финала в тази категория.

Изданието за 2027 г. е първото в новия формат на конкурса, който обединява досегашните инициативи „Европейска столица на интелигентния туризъм" и „Европейски зелен пионер на интелигентния туризъм".

Любляна е впечатлила журито с усилията си за споделяне на знания, непрекъснато обучение и инициативи, насочени към местните жители. Градът е получил висока оценка за развитието на достъпен, устойчив, дигитален и културен туризъм, както и за амбициозната си програма от инициативи за 2027 г.

Калвия е отличена за стратегията си за преобразуване на туристическия модел – от масов туризъм с голям брой посетители към по-устойчиво развитие през цялата година. Журито е оценило усилията на града да увеличи положителния принос на туризма за икономическото, екологичното и социалното благосъстояние, като същевременно постигне по-добър баланс между интересите на туристите, местните жители и опазването на околната среда.

През цялата 2027 г. двете отличени дестинации ще представят своите постижения и ще споделят опита си с други европейски градове и региони. Любляна ще акцентира върху иновациите в достъпността, дигитализацията, устойчивостта и творческите индустрии. Калвия ще популяризира практики за устойчив туризъм, които подкрепят зеления преход, пише БТА.

На двата победителя ще бъдат връчени специално изработени скулптури, които ще бъдат изложени в съответните дестинации през цялата 2027 г. Те ще получат и рекламна подкрепа от Европейската комисия, както и възможност да се присъединят към разрастваща се мрежа от европейски дестинации, работещи за развитието на интелигентен и устойчив туризъм.