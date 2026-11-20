Два дни след като беше пуснат планов годишен ремонт, в шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е установена техническа неизправност и мощността на блока отново е намалена. Към 12:00 часа днес мощността е достигнала 79% и продължава да се увеличава, съобщиха от министерството на енергетиката. Оттам уверяват, че възникналата ситуация няма отношение към ядрената безопасност на централата.

"На 19 ноември 2026 г. в централата беше регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността съгласно техническите. В ход е проверка за установяване на причините и обстоятелствата, довели до неизправността", обясняват от енергийното министерство, цитирани от БНТ.