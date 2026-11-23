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В земеделието доброто решение е това, което носи стойност както на полето, така и за стопанството.

Тази есен Палас®* съчетава двете - доказано решение за контрол на смесено заплевеляване в пшеница и възможност за допълнителен бонус чрез Лоялната програма на БАСФ „Сейф от БАСФ“.

Минимум 105 евро бонус с Палас®

В рамките на „Сейф от БАСФ“ – Есен 2026 при закупуване на поне 30 пакета Палас® получавате минимум 105 евро бонус, а за всеки следващ пакет се добавят още 3,5 евро.

Така изборът на утвърдено хербицидно решение през този сезон идва и с допълнителна финансова полза за стопанството.

Едно решение срещу житни и широколистни плевели

Силата на Палас® е в широкия спектър на контрол. Продуктът е предназначен за контрол на смесено заплевеляване в пшеница и комбинира действие срещу важни житни и широколистни плевели.

Особено значение има контролът на трудни житни плевели като полската овсига и власатката. Именно те могат да се превърнат в сериозно предизвикателство в определени полета.

Данните от научните изпитвания допълват и практическите наблюдения. В тях Палас® достига 100% контрол на полска овсига в условията на изпитването.

Не само житни плевели

Но възможностите на Палас® не приключват с житните видове.

Палас® работи отлично и срещу важни широколистни плевели, включително полска теменужка, червена мъртва коприва и различни видове великденче.

Това превръща Палас® в решение за полета, при които трябва едновременно да се справяте с различни групи плевели, вместо да се концентрирате само върху един проблем. Палас® е предпочитан от фермерите продукт за борба със смесено заплевеляване в пшеница, особено след предшественик рапица.

Доказан на българското поле

Зад Палас® стоят не само продуктови характеристики, а практически опит в български условия.

При полета с преобладаващи див овес и ветрушка препоръчителната доза е един пакет за 25 декара, а при преобладаващи овсига и власатка – един пакет за 20 декара.

Към това се добавя и важната за практиката селективност към пшеницата, включително възможност за третиране и в по-напреднали фази след братене.

Този сезон добрата ефикасност носи и бонус

Когато едно решение комбинира контрол на важни житни и широколистни плевели, практическа приложимост и добра селективност към културата, изборът му има ясна агрономическа логика.

А през тази есен към нея се добавя още една причина.

Със „Сейф от БАСФ“ при закупуването на 30 пакета Палас получавате минимум 105 евро бонус, плюс още 3,5 евро за всеки следващ пакет.

Палас® – доказан контрол на полето. Сега с още повече стойност за стопанството.

*Продуктът е регистрирана търговсkа марка на Corteva Agriscience