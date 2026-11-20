Загубени са само 60 млн. за неизпълнени 6 цели, завършваме го почти перфектно, каза вицепремиерът Атанас Пеканов

1,7 млрд. евро по петото плащане е одобрила в петък Европейската комисия. България ще ги получи след успешно изпълнени над 50 реформи и инвестиции. С него

страната ни затваря плана за възстановяване

и ще получи 99% от парите по него

Това заяви на брифинг в Министерския съвет вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов. Единият процент неизпълнение се равнява на 60-65 млн. евро от общо 6,2 млрд. евро.

През пролетта на тази година получените средства по плана са били малко над 50%, а рискът от загуба на пари бил реален. Пеканов благодари на премиера Румен Радев за политическия ангажимент и визията това да не се случи, както и на председателя на парламента Михаела Доцова и на народните представители, които са гласували за важните реформи, за да може България да се справи.

Пеканов изброи реформите, които са били осъществени. Започна със създаването на антикорупционната комисия, което много правителства преди това не са направили. Той благодари на министъра на правосъдието Николай Найденов и на вътрешния министър Иван Демерджиев за успешната работа, за да може да се отключат блокираните за България 400 млн. евро и страната да се придвижи напред. С Демерджиев работили по този въпрос още от 2021 г., когато сегашният вътрешен министър е бил заместник-министър, припомни Пеканов.

Вторите по важност реформи са в

енергетиката

Провели са се тежки разговори, за което вицепремиерът благодари на енергийния министър Ива Петрова и нейния екип. Всяка седмица те са били в региона на Стара Загора, разговаряли с хората и стигнали до консенсус, че е по-добре България да не загуби половин милиард евро по плана за възстановяване и още 1 млрд. евро от Фонда за справедлив преход. Сега тези пари можело да се насочат за инвестиции в региона.

Така се е стигнало до консенсус за реформата в Българския енергиен холдинг,

която включва изваждането на мини “Марица-изток”

и държавната ТЕЦ “Марица-изток 2”

и учредяването на нов холдинг, който носи името на комплекса. Това също е била отлагана тема. Благодарности получиха и МРРБ и екомистерството за това, че е предоговорено и отпаднало едно трудно задължение – за задължителна консолидация на ВиК дружествата. Това е била тема, която е притеснявала общините. С Европейската комисия е намерено решение и така не е загубен финансов ресурс, каза вицепремиерът.

Пеканов съобщи още, че спешно са приключени инвестиции в здравеопазването, културния сектор, индустриалното развитие и социалната сфера.

Единият процент, с който се намалява общата сума от 6,2 млрд., е заради шест мерки с незадоволително изпълнение. Едната е свързана с неизбрания член на антикорупционната комисия. Другите са за недовършени две детски градини и един индустриален парк, недостатъчен брой дигитални сертификати и обучения, проведени от социалното министерство, както и заради неизпълнението на изискването за по-висок процент обществени поръчки с повече от един кандидат.

Вицепремиерът

благодари на всичките осем правителства от

2020 г. насам,

които са работили по плана за възстановяване. Той изброи, че през тези пет години са купени нови влакове за метрото и мотриси за железопътния транспорт, както и хеликоптери за спасяване по въздух. Реновирани са домове за възрастни хора, а в енергетиката са направени инвестиции, които правят енергийната система по-стабилна. Реализирани са много транспортни проекти, а във всички училища са изградени STEM кабинети.

Това не е краят, каза Пеканов и говори за надграждане на постигнатите резултати. “Завършваме плана успешно, почти перфектно, но винаги може да е по-добре, да постигаме повече. Винаги има място за повече прогрес”, заключи вицепремиерът.

От Европейската комисия също съобщиха, че е одобрено частично последното искане на България за плащане на 1,82 млрд. евро по Механизма за възстановяване и устойчивост. Брюксел коментира, че това е важна стъпка към успешното приключване на изпълнението на българския План за възстановяване и устойчивост.

Комисията е установила, че страната ни е изпълнила задоволително 53 от общо 59 ключови етапа и цели. Те обхващат реформи и инвестиции за декарбонизация на енергийния сектор, засилване на мерките за борба с корупцията, развитие на устойчив транспорт и подобряване на социалното приобщаване и здравеопазването.

От ЕК съобщават, че са изпратили на Икономическия и финансов комитет предварителната си оценка за изпълнението на етапите и целите по петото плащане. Комитетът има четири седмици, за да предостави становището си.

Едновременно с това комисията е уведомила България защо смята, че шестте цели не са изпълнени задоволително. Страната ни има два месеца, за да реагира.

Ако и след възраженията ЕК потвърди оценката си, тя ще намали поисканите 1,82 млрд. евро пропорционално със сумата, съответстваща на неизпълнените цели. Плащането ще бъде извършено след положително становище и на Икономическия и финансов комитет.