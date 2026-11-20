Нуждаем се от национална платформа за използването на изкуствен интелект във всички области с акцент върху българските деца. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на форума AI EXPO Bulgaria 2026.

Страната ни има всички дадености да не бъде безгласен потребител на новите технологии, а активен участник в тяхното създаване и развитие, за да се превърне в следващите години в технологичен лидер в тази част на Европа. България държи своята печеливша карта и трябва да я използва мъдро – да превърне таланта си в продукти с висока добавена стойност, научния си потенциал - в бизнес, инфраструктурата си - в конкурентно предимство и регулациите - в среда на доверие, заяви президентът.

Вече сме част от европейската стратегическа инфраструктура за изкуствен интелект, инвестираме значителни национални и европейски средства. Притежаваме научен капацитет, включително чрез института INSAIT, който е едно от най-значимите постижения на съвременна България в областта на високите технологии. Според президента особено значение има и изграждането на българската AI фабрика BRAIN++ – проект на стойност около 90 милиона евро, който ще осигури модерна изчислителна инфраструктура за научни изследвания, бизнеса и публичния сектор, ще подкрепи развитието на младите български учени и задържането на талантите ни.

По думите на държавния глава страната ни има непосредствена възможност да използва изкуствения интелект за решаване на конкретни проблеми в индустрията, здравеопазването, образованието, финансите, администрацията и малкия и средния бизнес, който е гръбнакът на българската и европейската икономика. В същото време тя посочи, че не може да се очаква бизнесът да бъде готов за новата технологична реалност, ако институциите все още изграждат механизмите, чрез които ще я контролират. Президентът заяви, че за да използва потенциала си, България се нуждае от дългосрочна национална визия, инвестиции в знания и умения и стратегическо партньорство между държавата, научните среди и предприемачите.

В изказването си Илияна Йотова акцентира върху отражението на високите технологии в живота на хората и особено в развитието на децата. В центъра на технологичната промяна трябва да остане човекът – неговата свобода, сигурност и благополучие. Технологиите могат да ускорят развитието, но човешките ценности и разум трябва да определят посоката, каза държавният глава.

Президентът Йотова призова за отговорност към децата при внедряването на новите технологии и повдигна хипотетичен въпрос – дали родителите биха били спокойни, ако играчка с изкуствен интелект напътства, съветва децата и заменя родителското внимание.