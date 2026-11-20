България се стреми за повече резервации и допълнителни места за полети от Полша, като усилията включват и привличането на туристи не само през летнти месеци. Това каза министър Илин Димитров, който обсъди с водещите полски туроператори нови предложения за партньорство и съвместни кампании за 2027 г.

Съвместни рекламни и промоционални инициативи за увеличаване на продажбите и осигуряване на допълнителен капацитет за пътувания до България обсъди министърът на туризма д-р Илин Димитров с представители на водещите туроператори и туристически платформи в Полша.

На срещи с ITAKA, Nekera, EXIM Tours, TOP Touristik, eSky Group и други, той открои стратегическото значение на полския пазар и приноса на компаниите за популяризирането на България и продажбите на почивки у нас.

„Летните почивки са основа на партньорството ни с полските туроператори. Работим активно да дадем на туристите повече възможности да изберат България за зимна ваканция или за пътуване през пролетта и есента", каза министър Димитров.

В разговорите беше откроено включването на ски ваканции в България в офертите на полския пазар. Беше разгледана и възможността за достигане до нови групи клиенти чрез динамични пакети, при които пътуващите могат да комбинират полет и настаняване според предпочитаните от тях дати.

"За 2027 г. насочваме усилията си към партньорство с измерими резултати - повече резервации и допълнителни места за полети до България", подчерта министър Димитров.

Сред обсъдените инициативи са подобряване на въздушната свързаност, дигитални кампании и реклама в туристическите агенции и каналите за продажба на партньорските компании. Ще бъдат провеждани и опознавателни пътувания в