"България няма да блокира европейски решения за Украйна. Ще помагаме със средства за хуманитарна помощ. За оръжия не можем. Нямаме възможност".

Това каза вицепремиерът Атанас Пеканов в предаването „Панорама" по БНТ.

"Днес е един важен ден за България. Два важни успеха - избор за Висш съдебен съвет и страната ни се справи успешно с плана за устойчивост и получава 99% от средствата. Това се дължи на нашето правителство, защото започнахме да работим още от първия ден. Благодаря на премиера Радев това да се случи.

Когато той ми се обади да ме покани за тази длъжност, му казах, че ще работим да постигнем ясна политическа воля. Създадохме Антикорупционна комисия.

Не казвам, че всичко е свършено от нас, но половината от плана, е благодарение на нас. Почти перфектно", каза Пеканов.

Според вицепремиера парите от Плана за възстановяване са използвани правилно - за нови влакове на метрото, за болници, в сектор "Образование" и други важни сфери.

"България се беше съсредоточила върху сектори с по-малко производство", каза той, но не пожела да сподели откъде ще влязат нови инвестиции у нас - дали от Изток, или от Запад.

Пеканов уточни, че правителството не води война с търговските вериги, визирайки случая с КЗК, която наложи глоба на "Кауфланд" с над 70 млн. евро.

Вицепремиерът за финал добави, че е горд от избора на нов Висш съдебен съвет. Защото при първия му мандат, през 2021 г., той се е сблъскал с проблемите.

"Срещах се с ВСС. И един от големите там представители ми каза: "Ние сме супер. Не ми говорете, че Европа иска да се реформираме. Отидете им и кажете, че ние сме супер и ги убедете, че нямаме нужда от реформи тук. А накрая ми каза: "Вижте, вие сте тук за малко, а ние сме вечни". Е, този човек вече го няма от днес".