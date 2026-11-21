Пшеницата на Чикагската борса продължи да поевтинява и в сряда декемврийският договор загуби над 25 цента до 5,70 долара за бушел, което е ново многомесечно дъно, след което в четвъртък отскочи до 5,78 долара (около 212 долара за тон), пишат в своя седмичен анализ експертите от Софийската стокова борса (ССБ).

На борсата „Юронекст" (Euronext) пшеницата се представи по-добре. Декемврийският договор поевтиня в сряда до 233 евро за тон, но в четвъртък затвори на 237,25 евро (около 261 долара за тон), почти без промяна спрямо миналата седмица, подкрепен от слабото евро и понижената оценка за крайните запаси от мека пшеница във Франция до 2,49 млн. тона заради по-високия износ извън Европейския съюз - 7,2 млн. тона.

Царевицата на Чикагската борса поевтиня под натиска на силния долар, напредващата жътва - 88 на сто прибрани към 15 ноември - и слабите износни инспекции, които са с 58 процента по-ниски от година по-рано. Декемврийският договор падна в сряда до около 4,36 долара за бушел и в четвъртък затвори на 4,39 долара (около 173 долара за тон), близо до тримесечните дъна.

На „Юронекст" мартенският договор поскъпна от 256,25 евро миналата седмица до 264,25 евро за тон (около 290 долара за тон) в четвъртък, подкрепен от слабото евро, като разликата спрямо американската царевица остава над 110 долара за тон.

Захарта продължи да поевтинява до най-ниското си ниво от края на август. Суровата захар в Ню Йорк (мартенски договор) проби подкрепата около 18 цента за паунд и в четвъртък загуби близо 5 на сто до около 17,16 цента (около 378 долара за тон), а бялата захар в Лондон е под 505 долара за тон.

В подкръг „Зърно" на Софийска стокова борса АД след сделките през октомври за хлебна пшеница на 198 евро за тон сега не се появиха нови оферти.

В подкръг „Хранителни стоки" се сключиха множество сделки за консервирани храни, както следва: пълнени пиперки за 2,71 евро за кг, боб яхния за 2,01 евро за кг, зелеви сарми с ориз за 2,79 евро за кг, пиле с грах за 2,89 евро за кг, зелен фасул за 0,75 евро за кг, паприкаш за 0,72 евро за кг, гювеч за 0,95 евро за кг и скумрия в собствен сос за 3,02 евро за кг.

В подкръг „Индустриални стоки" на ССБ АД и през тази седмица се сключиха голям обем и разнообразие от сделки. В групата на течните горива се осъществиха продажби за автомобилен бензин А95Н от 1140 до 1260 евро за хиляда литра и за дизелово гориво Б6 в диапазон 1430 - 1530 евро за хиляда литра.

При енергоносителите реализация имаше на газ пропан бутан на цени в диапазон от 600 до 633,33 евро за хиляда литра, газьол за ПКЦ в диапазон 1597 - 1690 евро за хиляда литра и за гориво за отопление в диапазон от 1464,31 до 1650 евро за хиляда литра. При химикалите се търгуваха моторни масла в диапазон 2290 - 2960 евро за хиляда литра, хидравлично масло за 2210 евро за хиляда литра, течност за чистачки на 2500 евро за хиляда литра, грес на 5,50 евро за килограм.

В групата на металите се продадоха скрап от черни метали от 108,80 до 142,80 евро за тон и скрап от алуминий за 909 евро за тон, пише БТА.