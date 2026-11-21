"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

След десет години преговори Европейският съюз и Индонезия подписаха историческо търговско споразумение.

Сделката финализира преговорите, започнали през 2016 г., и създава зона за свободна търговия, обхващаща пазар от над 700 милиона потребители.

Всеобхватно споразумение за икономическо партньорство и Споразумение за защита на инвестициите се очаква да се прилага от началото на 2027 г.

Според сделката вносните мита ще отпаднат за над 90% от стоките, достигайки до 98,5% от тарифните линии с течение на времето, което ще спести на европейския бизнес около 600 милиона евро годишно.

Договорът въвежда облекчени правила за търговия с услуги, достъп до обществени поръчки, стандарти за устойчиво развитие и механизъм за разрешаване на инвестиционни спорове.

Отпадат митата за по-голямата част от европейския износ на храни и напитки (на стойност около 1 млрд. евро годишно), а споразумението осигурява закрила за 221 европейски географски означения.