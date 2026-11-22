Диамантен пръстен, носен от една от най-известните оцелели пасажерки от потъването на кораба „Титаник“, беше продаден на търг за 150 000 британски лири (165 000 долара), съобщи БТА.

Търгът беше организиран от аукционната къща „Хенри Олдридж и син“ в град Девизес, в графство Уилтшър, във Великобритания.

Лейди Луси Дъф-Гордън е носела пръстена с единичен диамант, когато пътническият кораб потънал по време на първото си плаване на 15 април 1912 г. При трагедията загинали около 1500 души.

През 1912 г. лейди Дъф-Гордън пътувала към САЩ със съпруга си сър Космо. Те били пътници в първа класа на борда на „Титаник“. По време на евакуацията от потъващия кораб семейство Дъф-Гордън и секретарката им Лора Мейбъл Франчатели успели да се спасят със спасителна лодка номер едно. Въпреки че лодката била проектирана да побира 40 души, тя била спусната във водата само с 12 души на борда, седем от които били членове на екипажа.

Оцелелите били спасени от кораба „Карпания“. След това възникнали слухове, че семейство Дъф-Гордън е подкупило екипажа на спасителната лодка да не спасява други хора, намирали се във водата около „Титаник“, от страх, че лодката може да бъде претоварена и да потъне.

На същия търг билет за наблюдение на „Титаник“ беше продаден за 40 000 британски лири. Той давал право на майката на пътник от втора класа да наблюдава отплаването на кораба. Билетът бил използван на от Елайза Дибдън – майката на 18-годишния Уилям Дибдън от района на Ню Форест, графство Хемпшир, който загинал при корабокрушението.

Пощенска картичка, подписана от главния радист на „Титаник“, беше продадена на търга за 32 000 британски лири. 25-годишният Джак Филипс изпратил картичката на сестра си Елси Филипс на 6 април 1912 г. На лицевата ѝ страна имало фотография на „Титаник“, докато той е бил Саутхемптън.

Филипс, когото аукционерът Андрю Олдридж определи като „един от истинските герои в трагедията“, изпращал по време на крушението на „Титаник“ радиосъобщения до други кораби с молба да се включат в спасяването на пътниците и екипажа, докато корабът потъвал.