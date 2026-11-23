Китайският производител на автомобили BYD е с временна забрана да продава SUV модела Ti7 на подмарката Fangchengbao в Европейския съюз. Съдът в Хага постанови, че всъдеходът има твърде голяма прилика с Land Rover Defender тип L663. Британският Jaguar Land Rover бе подал жалба в съда във връзка с копирането на неговия автомобил.

BYD продава Ti7 в Китай от миналата година и планира да започне да го прави и във Великобритания от януари. Сега китайците обавиха, че нямат планове да продават модела в ЕС.

Jaguar Land Rover поиска забрана на продажбата както във Великобритания, така и в ЕС, но съдът в Хага заяви, че може да издаде такава забрана само за страните от ЕС, но не и в родината на Jaguar Land Rover.

Съдията е съгласен с решението, че двата автомобила са твърде сходни, като например "изпъкналите рамене и заоблените ъгли". „Тези отличителни елементи доминират за цялостното впечатление. Разликите, отбелязани от BYD, не са достатъчно поразителни, за да повлияят съществено на общото впечатление."

Забраната в рамките на ЕС се прилага временно, тъй като се отнася до бързо производство. За да стане окончателно, Jaguar Land Rover трябва да започне още едно съдебно производство в рамките на шест месеца. "Ако не го направи, забраната, наложена на BYD, може да загуби силата си", заявиха от съда.

През август съдебни изпълнители нахлуха в европейската централа на BYD в Хофдорп и Шидам, за да съберат доказателства за твърдението на JLR, че дижпката е била "вдъхновена" от Defender.