Германия е една от малкото страни в Европа, където не се плащат пътни такси за движение по магистралите. Скоро обаче това може да се промени.

Поверително проучване, публикувано от германския седмичник Der Spiegel, определя въвеждането на такса за леки автомобили, базирана на километри, като едно от най-добрите решения за финансиране на германските магистрали.

Докладът е изготвен от консултантската фирма PD и е поръчан от германското правителство. Причината за това е финансовото състояние на Autobahn GmbH, държавната компания, отговорна за управлението и поддръжката на германските аутобани.

Дори ако на организацията бъде разрешено да вземе заем от максимум 20 милиарда евро, изследването показва, че значителен натиск за намиране на допълнителни приходи ще възникне не по-късно от началото на 2034 г. Решение на този проблем би могло да бъде въвеждането на пътна такса за леките автомобили.