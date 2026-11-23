Stellantis планира да намали инвестициите си в моторните спортове като част от мерките за намаляване на разходите. Решението означава край на програмата на Peugeot в "24-те часа на Льо Ман", на отборите на марките Opel и Citroen във Формула Е, както и на обновения рали отбор на марката Lancia.

Според френския вестник Le Figaro, официално съобщение за закриването на подразделението Stellantis Motorsport се очаква да бде публикувано тези дни.

Компанията Stellantis потвърди пред списание Autocar, че за понеделник е насрочено извънредно заседание на работническите съвети (CSE/CSEC), за да се проведе дискусия с представителите на служителите в сектора Stellantis Motorsport. Беше заявено обаче, че към този момент не могат да дадат повече подробности по темата на разговора.

Дейността на сектора Stellantis Motorsport струва на компанията около 300 милиона евро годишно. Премахването на този сектор ще помогне за подобряване на финансовото състояние на компанията Stellantis в Европа, където за периода от три месеца, завършващ през септември, е отчетена загуба от 311 милиона евро.

"Европа остава предизвикателен пазар, с продължаваща конкуренция от Китай и трудни ценови условия", каза главният изпълнителен директор Антонио Филоса пред инвеститорите по време на телефонен разговор за представяне на резултатите за третото тримесечие.

Решението би означавало края на програмата за хиперколи като Peugeot 9X8, която се състезава в Световния шампионат по издръжливост (WEC), включително състезанието в Льо Ман. Тази впечатляваща хиперкола беше представена през 2022 г. и в момента претърпяваше цялостно подобрение за новия сезон, след като не успя да постигне нито една победа от началото на състезанието.

Затварянето на подразделението Stellantis Motorsport би спряло и навлизането на марката Opel във Формула Е - план, който беше обявен през март тази година, след като марката подписа четиригодишен договор за участие с новите автомобили от четвърто поколение. Това решение засяга и марката Citroen, която пое отбора на Maserati във Формула Е през 2025 г. Отборът, управляван от MSG Racing, вероятно ще продължи да работи с нов спонсор.

Очаква се програмата за връщане на марката Lancia в Световния рали шампионат (WRC) също да бъде отменена. Отборът на Lancia Corse HF започна състезанието в категорията WRC2 тази година с модела Ypsilon Rally2 HF Integrale и вече постигна няколко победи.