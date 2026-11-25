Японската компания Sony подаде патентна заявка в САЩ за система, която може да насочва различни аромати в интериора на автомобила. Някои производители вече предлагат подобни функции, а дори KIA представи освежител за въздух с аромат на бензин, насочен към любителите на бензина.

Идеята на Sony обаче отива една крачка напред. Системата използва камерите на автомобила, за да открива билбордове и да идентифицира продуктите, които те рекламират. След това тя съпоставя всяка реклама с подходящия аромат и го пуска в салона на колата. Така например, ако колата мине покрай билборд, рекламиращ шоколадови бонбони, пътниците също могат да се насладят на съответния аромат.

Възможностите на системата не спират дотук. Технологията ще бъде свързана с централен сървър за управление на аромати , където рекламодателите ще регистрират своите табели, продуктите, които рекламират, и условията за активиране на всеки аромат. Те дори ще могат да посочат конкретно време, през което ще бъде разрешено разпространението му.

Още по-интересна е възможността да се избира кои пътници ще получават специфичното "рекламно изживяване" всеки път. Чрез камерите в кабината системата ще може да оцени възрастта и пола на пътниците и да насочи аромата към определени позиции. Освен това, колкото по-близо е колата до рекламния знак, толкова по-голяма може да стане интензивността на аромата.