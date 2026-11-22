„Тази година записванията за празнуване в чужбина на Коледа са повече от тези за Нова година, на като цяло интересът е по-слаб", казват от туроператорски фирми в Добрич. Изчерпани са тъй нар. автобусни програми, добавят оттам. Става дума за близки дестинации – Турция, Гърция, Румъния.

„За посрещане на коледните празници – не само в близките държави, но и в Европа, има по-голямо търсене. Търсенето на оферти за Нова година е по- редуцирано", казва Зорница Рашева от фирма в Добрич.

За добруджанци предпочитани дестинации в Сърбия са Ниш, Пролом Баня или други по-близки до България места.

Има заявен интерес и към европейски дестинации – Прага, Виена, Будапеща, Братислава, както и за Италия – Болоня, Флоренция, Венеция.

„Запълнени са и всички екскурзии до коледните базари в Румъния – Букурещ, Крайова, Яш, Галац, Сибиу, Браила. Там добруджанци се канят да посрещат и коледните празници. Избират тези дестинации, защото са по-близки, по-евтини и за по-малко дни – 3", обяснява Рашева. „Не мога да обясня на какво точно се дължи промяната. Може би защото офертите за Нова година цените са по-скъпи. Има и хора, които вече неведнъж са пътували за Нова година по тези места, най-често Турция и Гърция", добавя тя. Цената за екскурзия до коледни пазари в Румъния е около 150 евро, а за посрещане на Коледа – около 350 евро. Обикновено се записват отделни семейства, по-малко са на групи.