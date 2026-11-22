Акциите, включени в три технологично ориентирани индекса в Китай, са загубили общо 1,7 трилиона долара пазарна стойност от края на юни, сочат данни, обобщени от „Блумбърг“, съобщава БТА.

В САЩ индексът S&P 500 е с 11,6 на сто под рекордното си равнище от 6 октомври и вече е в корекция, а Nasdaq Composite е на минус 2,7 на сто от началото на 2026 г., предаде „Ройтерс“, цитиран от Българската телеграфна агенция.

След силното поскъпване през първата половина на годината китайските технологични индекси Hang Seng Tech, ChiNext и STAR 50 вече са на отрицателна територия за годината, посочва „Блумбърг“. Hang Seng Tech е спаднал до най-ниското си равнище от две години. ChiNext, в който преобладават технологични компании за хардуер, е надолу с 31 на сто от началото на годината, а STAR 50 е заличил натрупания си рекорден ръст.

Сред факторите за спада „Блумбърг“ посочва високите оценки на китайските технологични компании, зависимостта им от държавната подкрепа и несигурността около възможностите им да реализират приходи от изкуствения интелект. Натиск оказват и ограниченията на САЩ върху достъпа на китайски компании до усъвършенствани чипове, недостигът на изчислителен капацитет, силната конкуренция и натискът върху маржовете. Слабото вътрешно потребление и ценовите войни също остават проблем за сектора.

Китайската компания „Тенсент“ (Tencent) предупреди, че недостигът на чипове може да забави следващата версия на нейния модел HY4. „Алибаба“ (Alibaba) очаква ръстът на продажбите на облачни услуги да се забави до 30–45 на сто през следващата година, преди да се ускори до над 50 на сто през 2028 г., допълва „Блумбърг“.

На Уолстрийт спадът е част от продължаващо шест седмици понижение, при което акциите на големи технологични компании натежават върху основните индекси. В петък S&P 500 загуби 3,7 на сто, а Nasdaq Composite спадна с над 5 на сто. Седмичният спад на Nasdaq е най-големият от март 2020 г., посочват още от „Ройтерс“.

Според агенцията инвеститорите се оттеглят от акции на компании, свързани с изкуствения интелект, и се насочват към американски държавни облигации и акции на по-ниско оценени компании извън технологичния сектор. Сред посочваните причини са съмненията дали мащабните инвестиции в центрове за данни ще продължат да подкрепят печалбите и икономическия растеж, както и очакванията, че Управлението за федерален резерв (УФР) може да повиши отново лихвените проценти.

Анализатори, цитирани от „Ройтерс“, не са единодушни дали спадът наближава дъното си. Част от тях виждат признаци, че понижението на оценките може да привлече купувачи, докато други смятат, че пазарната корекция може да продължи, тъй като оценките на някои компании остават високи.