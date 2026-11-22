Официалната рамка за Python агенти на Microsoft е компрометирана с цел разпространение на зловреден софтуер.

Китайски хакери са използвали AI агенти, които самостоятелно са открили и експлоатирали уязвимост от типа „нулев ден" (0-day), за да поемат контрол над университетски сървър.

Няколко фирми за киберсигурност разкриха, че официалният пакет „agent-framework" на Microsoft, хостван в хранилището PyPI, е бил компрометиран и сега инсталира зловреден софтуер, предназначен за кражба на информация.

Екипът на компанията, отговарящ за софтуера с отворен код, е изправен пред сериозен проблем. Причината е неоторизиран достъп до администраторски акаунт в организацията на Microsoft в платформата GitHub, пише theregister.com.

Проблемните пакети са версии 1.26.1 и 1.26.2 на „agent-framework" на Microsoft, съобщиха изследователи късно вчера и тази сутрин. Според компанията OX Security, версия 1.26.1 е била върната към безопасно състояние, но по-късно нападателят е качил версия 1.26.2 чрез официалния акаунт на Microsoft в PyPI. Това подсказва, че – поне към момента на изготвяне на доклада им – данните за достъп все още не са били блокирани.

Рамката „agent-framework" на Microsoft за Python има близо 200 000 изтегляния месечно и се използва за създаване и внедряване на AI агенти. В най-новите версии този пакет се използва и за извличане на променливи на средата, файлове с идентификационни данни и друга поверителна информация, свързана с Azure, Git, Docker, Hugging Face и други чувствителни услуги за разработчици.

Нещо повече – не е необходимо пакетът да бъде импортиран, за да извърши злонамерените си действия; достатъчно е просто да стартирате Python интерпретатор, в който пакетът е инсталиран.

За да остане активен и да изглежда легитимен, заразеният пакет изтегля оригиналната версия 1.26.0 на агентната рамка (agent-framework) на Microsoft. Междувременно, във фонов режим, той събира идентификационни данни, криптира ги под формата на JSON обект, кодиран в Base64, и ги изпраща към адрес в webhook.site, който е твърдо заложен (hard-coded) в зловредния софтуер.

Според изследователи, зловредният софтуер е проектиран да действа бързо – той не е „устойчив" (т.е. не се запазва трайно в системата) и функционира само докато злонамерената версия на агентната рамка присъства в директорията 'site-packages'. Важно е да се отбележи, че той не просто търси налични идентификационни данни в средата, а активно изисква и събира нови такива.

По-конкретно, зловредният софтуер заявява нови токени за идентификация от GitHub Actions, Azure DevOps и самата платформа Azure, след което ги изпраща към споменатия по-рано адрес в webhook.site.

„Тази комбинация от пасивна кражба и активни заявки за токени прави заплахата особено опасна в облачните среди за изграждане на софтуер (cloud build environments), тъй като дори токените с кратък срок на валидност са полезни, ако бъдат извлечени незабавно", коментират изследователи от OpenSourceMalware.

Към момента GitHub хранилището (repository) на въпросната агентна рамка е недостъпно. В интернет се появи информация, че хранилището на Microsoft за ONNX Runtime – инструмент за ускоряване на изкуствен интелект – също е офлайн. Други хранилища на Microsoft остават достъпни, като нито от компанията, нито от изследователи по сигурността е потвърдена връзка между премахването на ONNX хранилището и въпросната кампания със зловреден софтуер.

„Направихме някои хранилища частни, докато разследваме наличието на злонамерено съдържание", заяви говорител на Microsoft пред изданието The Register. „Наш приоритет е защитата на клиентите и на цялата екосистема. Работим по извършването на проверка и ще предприемем допълнителни мерки, ако това се наложи."