Услугите бъркат най-дълбоко в джоба на столичани - при фризьорите разликите са между 60% - 80%

Плочки в банята за квартали като “Изток” и “Лозенец”, майсторът лепи за по 60 евро на квадрат, в Пловдив - за 35 евро, а във Велико Търново е едва 20

Само в Созопол такситата са най-скъпи - начална такса 3,40 евро, а нощна 2,10 евро на километър

Ако българинът можеше да живее, хранейки се само с пакетирани храни и ползвайки гориво, мобилен телефон и ток, нямаше да има значение къде живее - в столицата, областен град или на село.

Но като се добавят разходите за жилище, плащане за различни услуги и за такси, се вижда огромна разлика между София и другите места. Почти до 50% и нагоре са в повече разходите на столичани, показва проучване на “24 часа”.

В София женска прическа с измиване и подсушаване излиза 40 евро в краен квартал и 60 евро в центъра. А ако услугата се съчетае с боядисване, между 100 евро и 150 евро, е ориентировъчната цена, но и това може да не е достатъчно.

В Крумовград има само един фризьорски салон, който е публикувал актуалните си цени в интернет и според тях подстригване, боядисване, измиване и подсушаване струва 40 евро. Колкото и да не е представителна извадката,

разликата в

цените е 60%

А при мъжкото подстригване отива до 88%.

Нещо подобно се получава и с домашните ремонти. Да речем, че сте купили плочки за баня и сами сте подготвили основата, върху която ще се поставят. Майсторът трябва само да ги залепи с купено вече лепило.

В Софиятой ще вземе минимум 35 евро за квадратен метър и към 40-50 евро за гранитогрес. А онези, които калкулират отделно фугирането и разни други манипулации, може да поискат и 60 евро. Не повече, защото в столицата все пак има достатъчно много майстори, пък и сезонът на ремонтите вече е отминал и нямат много работа.

Но в Пловдив също е ноември, офертите не са малко, но горната граница за същата работа е 35 евро, т.е.

излиза почти наполовина

по-евтино

Във Велико Търново пък офертите стартират от 20 евро за квадратен метър. Макар че майсторите са доста по-малко и сравнението не е от най-коректните. Но разликата в общи линии между столицата и Търново е повече от тройна.

Поддържането на автомобила е друга територия, върху която регионалните различия в цените личат доста силно. В София и големите градове има представители на големи автовносители с лицензирани сервизи и в тях всички услуги имат еднакъв ценоразпис в рамките на една и съща марка и модел. Но извън тях смяната на масло със смяна на въздушния и масления филтър например може да струва 50 евро в столицата – когато колата е вече извън гаранционно обслужване, но 31 евро в Плевен и между 20 и 30 евро в Благоевград. И тук разликата между най-ниската и най-високата цена е повече от двойна.

Автосервизите обичайно не отбелязват цената на труда в ценоразписите си, но големите разлики идват тъй като работата не се заплаща еднакво в столицата и в по-малък град. Има и различна надценка, която се слага върху авточастите. Но самите те, когато са оригинални, няма как да струват различно за една и съща марка и модел кола.

При таксиметровите услуги анализ на Института за пазарна икономика преди време показа, че най-скъпите превози не са непременно в големите общини, а там, където общинските съвети са се придържали към максималния позволен от закона патентен данък за таксиметрова дейност. Освен това законът задължава общинските съвети да определят всяка година минимална цена за превоз, под която никой превозвач в общината не може да вози и принципно всички се придържат към нея.

И се оказва, че най-скъпите таксита са не

в столицата, а в Созопол

– в момента там тарифата е 1,84 евро за километър през деня и 2,10 евро през нощта плюс първоначална такса от 3,40 евро.

В София превозът е 0,75 евро за километър през деня, 0,85 евро през нощта, а първоначалната такса – от 1,45 до 1,75 евро в зависимост от компанията. Скъпи са такситата също в Бургас, Варна, Царево, Приморско, т.е. навсякъде, където лятно време има много туристи, а слабо развит обществен транспорт.

При останалите услуги разликите са в полза на живеещите в малките общини. Това се дължи главно на две неща – наемите на помещенията и на заплащането на труда.

Работните заплати са един от малкото фактори, за които могат да се намерят достоверни данни.

Според НСИ средната за страната към септември 2026 г. е 1458 евро. Но в столицата тя е 1940 евро, докато в областния град с най-ниски заплати – Видин, е 1036 евро. Разликата е над 87% и дори при равни други условия – наем за помещението, цени на материалите, квалификация на този, който извършва услугата, крайната цена в столицата няма как да не е много по-висока от тази във Видин. Освен това дори режийните разходи да са еднакви, наемите в България в никакъв случай не са.

Например в центъра на Силистра – друг областен град с ниска средна заплата, търговско помещение може да се наеме за 4-6 евро на квадратен метър месечно, а във Видин – за между 5 до 7 евро. Тези цени нямат нищо общо със софийските. В столицата

няма по-нисък наем от 20 евро

на кв. метър,

като по-често е около 30-35 евро. А на булевард “Витоша” надхвърля дори 60 евро и така разликата се получава в пъти.

При тока и горивата може да се каже, че няма регионални различия. В България има трима крайни снабдителя с електроенергия - “Електрохолд”, “Енерго-Про” и ЕВН, разположени на регионален принцип. При тях разликата в цената е едва 0,56% и тя идва основно от мрежовите услуги.

При горивата разминаване в цените в рамките на една и съща верига от бензиностанции трудно се намира, а между отделните е минимална. Но с важното уточнение, че все пак зависи от местоположението на обекта. Една и съща верига например продава по идентични цени в населените места. Но на възлови места по магистралите тарифите са малко по-високи. Това се дължи на търсенето, на натовареността на обекта и на това колко е далеч най-близката конкурентна бензиностанция.

При телекомуникациите практически няма различия в тарифите. Мобилните оператори се конкурират на национално равнище, а не на регионално по тарифи. От гледна точка на ресурсите няма никакво значение къде точно се намира абонатът – той натоварва мрежата по еднакъв начин и в планината, и в столицата.

Частните уроци за ученици и за подготвящи се за кандидат студентски изпити са в другата крайност. По принцип

цените на уроците са по-високи в

големите населени места

спрямо тези в по-малките, но има и много изключения. По някои предмети разликата е много малка и дори може да се обърне. Освен това съвременните технологии позволяват един учител да дава частни уроци и на дете в друго населено място и така регионалните различия малко се размиват. Но ако вземем най-разпространените уроци - по математика, разликата между София и Благоевград например е около 40-50%.