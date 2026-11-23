Столичната "Топлофикация" дължи 1,3 млрд. евро, мрежата аварира, а съоръженията в тецовете са на 70 години

Общината и държавата ту си дават, ту връщат дялове, за да се спасява парното периодично

Истинска гордост е колективното отопление с ТЕЦ, пуснато в столицата през 1955 г. Публикации с този лозунг може да се открият назад във времето, а през 1964 г. дори в “Държавен вестник” в правилата за прилагане на градоустройствения план е записано: Задимяването на София се ограничава с постепенното топлофициране на сградите.

50 г. по-късно състоянието на “Топлофикация София” може да се опише така: Дългове към “Булгаргаз” и Българския енергиен холдинг (БЕХ) за около 1,3 млрд. евро, безброй аварии и ремонти, които оставят без парно десетки хиляди , съоръжения на по 70 г. и загуба от 63,8 млн. евро. Поради това сега отново се заговори за търсене на инвеститор, който да поема дружеството.

Началото на топлоснабдяването в София е непосредствено след Втората световна война. Строителството на ТЕЦ “Надежда”, по-късно ТЕЦ “София”, започва на 22 юни 1947 г., а централата е пусната в експлоатация през март 1949 г. Изграждането на топлопреносната мрежа започва през 1952 г. През следващите десетилетия са построени още три централи – ТЕЦ “София-изток”, ТЕЦ “Земляне” и ТЕЦ “Люлин”. Разрастването на мрежата е в разцвета си през 70-те и 80-те години на миналия век.

Сега топлофикацията гори газ с мощност на инсталациите, която е по-голяма от тази на АЕЦ “Козлодуй”, но прави съвсем малко ток - 261 мегавата. А произведеното от когенерация електричество има преференциална цена. КЕВР е определила

невероятните 400 евро за

мегаватчас,

само и само да бъде подпомогнато парното, но тези пари не спасяват положението. И така вече над 20 години, през които инвестициите в модернизацията се оказаха оскъдни и не се намира решение за нови когенерационни мощности, които биха могли да превърнат дружеството в по-ефективно и финансово устойчиво. През това време имаше намерения за приватизация, привличане на инвеститор и концесия, но без реален резултат.

Към ноември 2026 г. топлофикацията има има 467 000 битови и стопански абонати, над 17 800 абонатни станции и 1045 км топлопреносна мрежа и куп проблеми с остарялото оборудване и загуби. През 2019 г. Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране посочва архаичния начин на производство и загубите по мрежата. Сходни констатации съдържа и одитът на американската инженерна компания Black & Veatch от 2021 г. Според него

основното оборудване е

на повече от 70 години,

гаранционните му срокове са изтекли преди 4 десетилетия, а поддръжката и намирането на резервни части са изключително трудни.

Само че евентуален срив на дружеството би оставил стотици хиляди софиянци без отопление, електроенергийната мрежа ще бъде подложена на огромно натоварване заради преминаването към уреди на ток, а използването на твърди горива ще влоши качеството на въздуха, са изводите на анализатора. Така се е завързал възел, който не може просто да бъде разсечен, а държавата не може да остави дружеството да фалира.

Поради това имаше и период, в който пое собствеността заради натрупаните задължения. През 2002 г. бюджетът плаща 45 млн. лв. от общо 148 млн. лв. дълг на топлофикацията към “Булгаргаз”. Остатъкът е разсрочен за пет години. Срещу това държавата придобива 41,8% от капитала, а Столичната община запазва 58,2%.

През октомври 2008 г. Столичният общински съвет предлага да прехвърли акциите изцяло на държавата, за да стабилизира дружеството. От януари 2009 г. става 100% собственост на Министерството на икономиката и енергетиката. Вместо оздравяване обаче задълженията продължават да растат. През 2010 г. държавата връща дружеството на общината, но дълговете вече са 510 млн. лв.

И след това БЕХ продължава да поема финансовата тежест чрез заеми и придобиване на вземанията на “Булгаргаз”. През октомври 2021 г. холдингът заявява интерес да придобие част или цялата “Топлофикация София”. Тогава задълженията са около 720 млн. лв. В края на 2023 г. правителството на Николай Денков предлага държавата да придобие вземанията на БЕХ и “Булгаргаз”, които са 1,6 млрд. лв. Мярката е заложена в бюджета за 2024 г., а през март Министерският съвет приема решения за изпълнението. На 12 април служебното правителство на Димитър Главчев го отменя.

Паралелно с държавните спасителни операции Столичната община прави няколко опита да привлече частен капитал и експертиза. Между 2004 и 2007 г. повечето топлофикации в страната преминават в частни ръце, като един от резултатите е изграждането на нови когенерационни мощности, но в София това не се случва.

Първият опит за приватизация

е през 2006 г.

Общината и Министерството на икономиката и енергетиката подписват меморандум за продажба до края на 2007 г. Създадена е работна група с участието на Агенцията за приватизация, ЕБВР и Световната банка. Разработени са варианти за продажба на 100% от капитала или привличане на частен партньор. Интерес проявяват Dalkia, CEZ, Fortum, Gaz de France, Gazprom и други компании. До сделка не се стига заради разногласия между общината и държавата.

През 2021 г. моделът се променя и се търси международен партньор, който да инвестира в модернизацията и да участва в управлението, докато собствеността остане общинска. През май същата година общината сключва споразумение с Американската агенция за търговия и развитие (USTDA) за изготвяне на план за модернизация, направен от Black&Veatch.

Анализът е приет от СОС през ноември 2021 г., а през юли следващата година общинският съвет одобрява процедура за избор на международен инвеститор, който да изгради нови когенерационни мощности, включително в районите “Люлин” и “София-изток”, и да участва в управлението за 35 години.

Сред потенциалните кандидати са Veolia, ContourGlobal и Vattenfall Warme Berlin. Въпреки подготовката процедурата не е обявена, инвеститор не е избран и договор не е сключен. Според участници в процеса не е достигнало времето за финализирането му. В интервю за “24 часа” депутатът и бивш финансов министър Владислав Горанов коментира, че бившият кмет

Йорданка Фандъкова тогава е била на крачка от

реализацията на проекта

Третият опит започва през 2025 г. с подготовка за евентуална концесия. През октомври кметът Васил Терзиев заявява, че има интерес от големи оператори, а през декември предлага на СОС да възложи на Световната банка независим анализ на дружеството.

След две отлагания, на 19 ноември 2026 г. СОС одобрява преговори със Световната банка за първия етап на анализа. Той е на стойност до 900 000 евро и със срок до една година. Целта е да бъдат оценени задълженията, техническото състояние, регулаторната рамка и необходимите инвестиции, както и да се предложат варианти за преструктуриране и бъдещо управление.

Втората фаза - подготовка и евентуално провеждане на концесионна процедура, е оценена ориентировъчно на 3,5 млн. евро и ще изисква отделно решение на СОС. Така че 5 г. след анализа на Black&Veatch ще се прави нов. Експерти коментират, че

със смяната на управлението

процесът започва отначало

На американската фирма, финансирана от американското правителство, ѝ отнема около 2 г. да изготви технически и финансов одит, да разработи план за оздравяване с конкретни решения. Сега отново се предвиждат анализи и планове, което означава ново забавяне. Експертите разсъждават дали не е било възможно досегашната документация да бъде актуализирана и процедурата продължена, за да се спестят поне 2 г. и по-бързо да се обяви конкурс за концесионер.

Есента догодина предстоят местни избори и нищо чудно новият екип да стартира с нови идеи. През това време държавата плаща сметката, софиянци понасят последствията, а общината продължава да търси решение на проблем, за който отдавна има анализи и конкретни предложения.

Как да се избегне кошмарът

без топло през зимата

Решенията за избягване на ремонтите в зимния сезон са повече от елементарни. Бизнес планът на дружеството би трябвало да е приеман в края на предходната година или в началото на текущата, за да има време да се обявят поръчките и да се подпишат договорите. Така ремонтите ще могат да започват веднага след спиране на парното.

В един от отговорите си за “24 часа” от дружеството обясниха, че ремонтите закъснели, защото бизнес планът бил приет през юни. А при изслушването в Столичния общински съвет на 11 ноември директорът на топлофикацията Петър Петров казва, че тази година ще пуснат 56 км обновена топлопреносна мрежа, като към края на октомври са били обновени 40 км. Заявява се готовност за догодина при финансиране да бъдат подменени 150 км.

Към тази дата са регистрирани над 500 пробива на тръбите, от тях 89 с прекъснато топлоподаване. Ако направим карта със светлинки къде са тези пробиви и аварии, то София ще светне като коледна елха.

И еврика - дружеството предвижда да внесе бизнес плана си за следващата година в Столичния общински съвет в средата на януари с очакване той да бъде разгледан и одобрен своевременно. Повече от странно е, че чак сега са се сетили, че трябва време за обществените поръчки, обжалвания и сключване на договори.

Топлофикацията си има собственик и това е Столичната община, а органът, който взема такива решения, е Столичният общински съвет, който софиянци избират. Може би преди да гласуваме за тях, да питаме - кога ще приемате бизнес плана на това дружество.

