С 8 мерки, въведени за 3 години, данъчните събрали над 9 млрд. евро

Гърция очаква да събере 77,95 млрд. евро от данъци през 2027 г., с 1,81 млрд. евро повече от очакваното за 2026 г. Това е ръст от 2,4%, заложен в проекта за държавен бюджет, внесен в парламента на 20 ноември. Финансовото министерство отдава увеличението основно на очаквания растеж на икономиката. Министърът на финансите Кириакос Пиеракакис заяви на 21 ноември, че евентуален допълнителен бюджетен излишък ще бъде насочен към мерки в подкрепа на гражданите.

Бюджетът предвижда 48 млн. евро по-малко приходи от годишните данъци върху недвижимите имоти. Министерството свързва спада с освобождаването от данък за основни жилища в повече малки населени места. През 2026 г. собствениците, които отговаряха на условията, получиха 50% намаление. От 2027 г. освобождаването става пълно.

Общият праг се увеличава от 1500 на 2000 жители според последното преброяване. В Западна Македония и в граничните регионални единици на Централна Македония, Източна Македония и Тракия и Епир прагът е 2200 жители. В Атика мярката обхваща само островите. Данъчната стойност на цялото жилище трябва да е до 400 000 евро, включително при съсобственост.

Българите, които имат имоти в Гърция обаче, ще продължат да плащат данъка по общия ред, дори имотът им да е в населено място, което отговаря на изискването за брой жители. Причината - има и второ изискване, според което собственикът трябва да е посочил, че иска да плаща всичките си данъци в Гърция. Български гражданин, който го е направил, може да бъде освободен от данъка, но ако жилището му е основно.

Гръцката данъчна администрация определя размера на налога всяка година според декларираните права върху имотите към 1 януари. За застрахованите жилища има облекчение. За 2026 г. при целогодишна застраховка и изпълнение на условията намалението е 20% при данъчна стойност до 500 000 евро и 10% над тази стойност.

Преди дни гръцкото финансово министерство пък обяви, че в периода 2024 до 2027 г. данъчните приходи общо са се увеличили с 9,16 млрд. евро. Едната е свързване на касовите апарати с ПОС терминалите. При плащане с карта търговецът да не може да получи парите, без да отчете продажбата. По данни на вицепремиера Костис Хадзидакис вече са обхванати 490 000 предприятия.

Въведена е и система за отчитане на приходите и разходите чрез електронни счетоводни книги, достъпни за данъчната администрация. Фирмите не могат да декларират по-малко приходи от регистрираните в платформата, а разходи, които липсват в нея, по правило не се признават. Има и задължителни електронни фактури, а данъчната администрация предлага безплатно приложение за издаването им.

Сред мерките е и въвеждане на минимален облагаем доход за самонаетите, обвързан с минималната заплата, продължителността на дейността, оборота и други показатели. Преди тази реформа 71% от хората, които са обявили, че са самонаети, декларирали доходи под минималната заплата.

Въведени са и ограничения за плащанията в брой. При продажби на потребители за над 500 евро, за които се изисква безкасово плащане, глобата за търговеца при нарушение достига двойния размер на сделката. При покупко-продажбите на недвижими имоти плащането трябва да се извършва чрез банкови средства.

Бензиностанция, засечена с нарушения, свързани с контрабанда или системите за контрол на горивата, се запечатва за две години. Не може да продължи работа просто чрез смяна на данъчния номер.

Има строг контрол върху краткосрочните наеми. Физическите лица, които отдават три или повече имота, се смятат за търговци и плащат ДДС. Сред мерките е и електронно проследяване на стоките и трудовата заетост. Така данъчните могат да сравняват изпратените стоки и издадените фактури за тях. Дигиталната трудова карта пък отчита работното време и помага да се установят недекларирани часове труд.