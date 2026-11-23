Дори промоциите са еднакви за цялата страна

Килограм домати, отгледани и набрани в Пловдивското поле и продадени после в обект на голяма търговска верига в Пловдив, имат абсолютно същата цена и в обект на същата верига в Силистра. Това правило се следва при всеки голям търговец на дребно, при това не само за плодовете и зеленчуците, а за всяка стока. Изключенията са единични и само по конкретни поводи – открива се нов филиал, или конкуренцията отваря наблизо магазин.

Дори промоциите са еднакви за цялата страна и само когато се случи някъде да залежи стока и наближава изтичането на срока на годност, конкретният магазин може да намали цената. Причините за тази еднаквост са няколко, а веригите предпочитат да усреднят логистичните разходи и да ги разпределят върху общия оборот на всичките си магазини. При големите мащаби, с които работят, това е напълно възможно.

Че еднаквите продукти струват еднакво в рамките на една верига навсякъде в страната,

се вижда ясно и от регистъра на

Комисията за защита на потребителите,

към който всяка сутрин големите търговци подават данни за стотици стоки. Разлики има между отделните вериги, но са минимални и по тях в никакъв случай не може да се определи, че като цяло храните някъде струват по-скъпо, а другаде – по-евтино.

Съвсем друго нещо е впечатлението, когато влезем в квартална бакалия. Да, може да ни се струва, че киселото мляко на село е по-евтино, но трябва да си дадем сметка, че там продават само един най-много два вида от най-евтиното. Но в големия хипермаркет има и големи разфасовки от по 2 килограма мляко със същата масленост и то излиза по-евтино от това в селската бакалия.

Преди дни НСИ разпространи данни за поскъпването на храните и алкохола, изчислени експериментално през 2026 г. само за големите търговски вериги. От тях се вижда, че трендът при тях е напълно идентичен с този за целия пазар на храни у нас, плюс- минус части от процента.

А самата Комисия за защита на конкуренцията в своя секторен анализ на пазара на хранителни стоки разглежда регионалните дисбаланси в отделна глава. И едно от заключенията ѝ е, че в големите градове, където присъствието на модерната търговия е много силно и конкурентният натиск е огромен, дори малките търговци на дребно се придържат към сходни крайни цени на основните хранителни стоки. Но в отдалечени населени места, където няма търговски вериги,

крайните цени на същите стоки често

са по-високи,

тъй като липсва конкурентен натиск, логистиката е по-скъпа, а търговците са принудени да купуват на едро малки количества от посредници. Затова КЗК препоръчва създаването на регионални хъбове за храни със скъсени вериги за доставки наред с другите мерки за повишаване на конкуренцията.

