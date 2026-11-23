Брюксел вдига акциза, за да намалеят пушачите в ЕС до по-малко от 5% от населението, сега са 24%

Ще стигне ли цената на кутия цигари в Европа до 13 евро от 2028 г., или “само” до 6,50 евро, след като Европейската комисия иска да вдигне данъците върху тютюневите изделия. През юли миналата година Брюксел предложи увеличение на минималните акцизи. Все още обаче държавите членки не успяват да постигнат съгласие по въпроса. А Малта не подкрепи директивата и блокира предложението, въпреки че всички останали 26 държави са били съгласни.

Действащата в момента минимална ставка на европейско ниво е 90 евро на 1000 цигари, като тя не е променяна от 2010 г. насам. ЕК предложи

да се вдигне до 215 евро

- със 139%

За рязан тютюн ставката ще се изравни с тази за цигарите. Ирландското председателство обаче предложи компромисен вариант, който вдига ставката до 200 евро. Държавите имат право да налагат и по-високи нива. Разлика между двете предложения има и при сроковете.

ЕК иска рязко увеличение

от 2028 година за цигарите,

докато по-лекият вариант предвижда вдигането да става на стъпки до 2032 г. В първия етап от 1 юли 2028 г. акцизът да е 140 евро за 1000 къса, от 1 януари 2030 г. – 170 евро, а от 1 януари 2032 г. ще стигне 200 евро. Компромисното предложение включва и допълнителен преходен период за десет държави, сред които е и България - до 1 януари 2036 г., тъй като те ще понесат най-рязък скок.

Ако се приложи предложението на ЕК, всяка кутия цигари от 2028 г. би поскъпнала с около 1,65 евро и средната цена у нас се вдига поне до 5,65 евро с ДДС. Това е само данъчното увеличение, реалната пазарна цена с включен марж на търговеца ще е около 6 евро. По-реалистично е обаче държавите да приемат варианта на ирландското председателство. При него цената за кутия цигари в България, която сега струва 4 евро, ще се увеличи до 4,30 през 2028 г. спрямо българския акцизен календар. А през 2036 г. ще достигне до 5,60 евро в магазина.

Освен абсолютна стойност ставката трябва да има определен дял от средната цена на дребно. За цигарите се предлага този дял да бъде 67%, за пурите - 5%, за нарязания тютюн 20%, а за нагреваемия - 45. Това означава всъщност въвеждане на минимални цени за цигарите и другите тютюневи изделия, защото на пазара не трябва да има по-евтини от размера на ставката плюс минимална печалба за производители и търговци. Това правило обаче не би трябвало да даде отражение върху цените в България.

Средната цена на кутия цигари в отделните държави варира

между 2,57 и 11,37 евро,

посочва Европейската комисия. Най-високите цени са в Нидерландия, Франция и Ирландия, където и в момента акцизните ставки са много високи – над 300 евро на 1000 къса, като рекордьор е Ирландия с около 520 евро ставка. С предложените от ЕК промени цените там може да достигнат и до 13 евро на кутия. От друга страна, в България в момента акцизът е най-нисък спрямо всички останали държави, затова и крайната цена у нас ще е доста по-ниска.

Именно тези различия са единият от аргументите на комисията за промените. Според нея е необходим единен подход, за да се премахнат регулаторните пропуски, да се гарантират еднакви условия на конкуренция и да се насърчи по-интегриран и конкурентен пазар, което ще създаде и по-добър контрол.

Промените обаче

ще ударят по-сериозно тютюна за свиване, който

вече няма да е по-евтин от цигарите

Пакетите от 30 г ще скочат до над 3 евро до 2036 г. За останалите продукти срокът за въвеждане на новите акцизи е 2032 г. Дотогава еднократните вейпове с 2 мл течност ще поскъпнат с около 60–70 евроцента, докато 10-милилитровите флакони за презареждане скачат с около 2,50 евро. Цената на кутия нагреваеми стикове ще се движи около 4,60 – 4,90 евро. Силно поскъпване ще има и при скъпите пури. Заради новия праг от 40% от продажната цена (срещу 5% сега в ЕС) премиум пурите ще поскъпнат драстично, докато при евтините пурети ефектът ще е по-малък.

България е на първо място по дял на приходите от

данъци върху тютюневите изделия

спрямо общите данъчни - около 6,5%. На второ място е Румъния, като разликата ни дори и с нея е голяма - там делът е около 4,5%. В Ирландия, която е с най-висок акциз, той допринася едва за под 1% от общите данъчни постъпления.

Разбира се, основната цел на комисията е да увеличи приходите, особено на фона на преговорите за новия европейски бюджет, който ще е рекорден по размер. ЕС усилено търси нови източници на финансиране. Приходите от акцизи за държавите членки ще се вдигнат с до 15,1 млрд. евро годишно, сочат разчетите на предложението на ЕК, и част от тях ще се използват като нов собствен ресурс за общия бюджет.

Увеличението на цените обаче винаги носи риск и от ръст на контрабандата. Например в Гърция, когато за три години акцизът се вдигна с 30%, делът на незаконните цигари скочи от 3 на 25%. Възможни са и други неблагоприятни ефекти като затваряне на малки магазини, в които тютюневите изделия са основна стока, както и загуба на работни места.

С увеличаването на минималните данъчни ставки се цели и по-бързо постигане на целта на Европейския план за борба с рака за 2040 г. за Европа без тютюн. В него се предвижда пушачите да бъдат сведени до по-малко от 5% от населението. Засега разпространението на тютюнопушенето сред европейците не намалява достатъчно бързо и все още е на ниво 24%.

Комисията посочва, че тютюнът е отговорен за близо 700 000 смъртни случая всяка година само в ЕС. Около 50% от пушачите умират преждевременно. Освен това новите никотинови продукти привличат млади потребители. Данъчното облагане допринася за 40% спад в нивата на тютюнопушене през последното десетилетие, но остарелите минимални ставки понастоящем подкопават по-нататъшния напредък.

Рязко вдигане на облагането

може да увеличи контрабандата

Рязкото увеличение на акцизите върху цигарите може да доведе до разрастване на контрабандата, особено когато разликата в цените между съседни държави стане голяма. По-високите цени насочват част от пушачите към нелегалния пазар, а печалбата от продажбата на цигари без платен акциз прави контрабандата по-привлекателна.

България вече е преживявала подобен ефект. През 2010 г., след рязкото повишаване на акциза, цената на най-популярните цигари скача с около 42%. Според оценки, използвани в анализ на Института за пазарна икономика, делът на нелегалния пазар нараства от 16,4% през 2009 г. до 30,7% през 2010 г. Постъпленията от акцизи върху цигарите намаляват въпреки по-високата ставка.

Подобен процес се наблюдава и във Великобритания през 90-те години, когато държавата увеличава ежегодно акцизите над инфлацията. Според британските данъчни власти делът на цигарите, за които не е платен дължимият налог, нараства от около 3% през 1997 г. до 21% през 2001 г.

Канада е един от най-показателните случаи. След поредица от увеличения на данъците върху цигарите в края на 80-те и началото на 90-те години контрабандата нараства рязко Така делът на нелегалните цигари от около 15% през 1991 г. стига до 40% в началото на 1994 г. Швеция преминава през подобен период през 1997 г., когато увеличава значително акцизите и контрабандните цигари нарастват от приблизително 150 млн. до 540 млн. къса.

Франция също отчита сериозно изместване на продажбите след увеличенията на цените през 2003 и 2004 г. В следващите три години покупките зад граница и контрабандата заедно са представлявали между 14 и 17% от продажбите на цигари на френския пазар. Загубите за бюджета се оценяват на около 2 млрд. евро за периода 2002-2007 г.

