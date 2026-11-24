Ролята на банката е да осигурява финансиране за инвестициите и да помага със знанието, което има по тази тема

Обединена българска банка (ОББ), част от KBC Group, организира поредното събитие, посветено на устойчивото развитие и възможностите, които то предоставя за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса. Форумът “ОББ за устойчив бизнес - предизвикателства и възможности” събра водещи експерти по устойчивост и представители на бизнеса от София и региона.

Събитието бе открито с презентации на двама от водещите мениджъри на ОББ и KBC Group в България - Дияна Димитрова-Каменова, изпълнителен директор “МСП Банкиране”, и Добромир Добрев, изпълнителен директор “Корпоративно банкиране и пазари”.

Дияна Димитрова-Каменова зададе общата насока на дискусията и очерта основните стратегически принципи и цели.

“ОББ разглежда устойчивостта като част от дългосрочното партньорство със своите бизнес клиенти и като

част от естествения преход към

по-ефективни бизнес модели

Нашата роля в този преход е да осигурим финансиране за инвестициите и да споделяме опита и знанието, които имаме по тази тема. Устойчивостта е част от стратегията на ОББ и на цялата ни група KBC”, коментира тя и посочи редица примери за реализацията на успешни проекти в областта на ESG с подкрепата на банката.

Силен акцент бе поставен на новите тенденции в развитието на програмите за бизнеса, които комбинират гаранционно покритие и грантова част. Такава например е “Кръгова икономика”, управляваната от ОББ в консорциума “Фонд за устойчиви градове” (ФУГ) - съвместна програма с Фонда на фондовете. Тя комбинира кредитиране на проекти за енергийна и ресурсна ефективност и грант до 15%.

Изпълнителният директор “МСП Банкиране” на ОББ открои “Академия за устойчивост” и програмата ТРАНСФОРМАТОР като примери за споделяне на знания с бизнеса. Сред инструментите за физически лица тя посочи енергийния калкулатор на сайта на ОББ, който помага на потребителите да оценят енергийната ефективност на своя дом и предлага съвети за подобряването ѝ. Друг пример е функцията в “ОББ Мобайл” за проследяване на въглеродния отпечатък на покупките на всеки един клиент.

Базовият принцип в изпълнението на стратегията на ОББ за устойчивост са финансовата стабилност и ефективното управление на риска. Целта на ОББ е да максимализира ползите, да минимизира негативното влияние и да стимулира отговорното поведение.

Добромир Добрев насочи вниманието към конкретни мерки и резултати, които ОББ постига в своята дейност и чрез които влияе върху бизнеса и обществото като цяло.

Той отдели специално внимание на Белите книги - задълбочени

анализи, които

ОББ прави ежегодно за

8 индустриални сектора

в страната и 4 тематични направления, свързани с водата като ресурс, опаковките и пластмасата, обезлесяването, адаптацията и устойчивостта. Белите книги са инструмент, който дава ясна картина как се развива кредитният портфейл на банката в тези сектори спрямо заложените цели за устойчивост при кредитирането и работата на съответните звена в ОББ.

“За първите девет месеца на 2026 г. банката е предоставила над 600 млн. евро финансиране в направления като производство и съхранение на енергия от възобновяеми енергийни източници, електромобили, енергийно ефективни сгради и домове. През миналата година над 90% от финансирането в енергетиката са за проекти за възобновяеми източници”, каза той.

В ОББ се управляват над 50 финансови инструмента и гаранционни програми за бизнеса. Конкретно устойчивите проекти могат да получат финансиране и по линия на специализирани финансови инструменти.

Специално внимание беше отделено на

програмата на Фонда за устойчиви градове,

който предоставя възможност на общини, публично-частни партньорства, публични и частни дружества да получат кредити до 22 млн. евро и със срок от 20 години за проекти за енергийна ефективност, устойчива мобилност, зелена градска инфраструктура, образование, здравеопазване и туризъм.

Добромир Добрев даде и конкретни примери за проекти, в които са пряко ангажирани местни общности, неправителствени организации, служителите на банката като доброволци и гражданите. Близо 16 000 дръвчета растат в Синята гора на KBC Group в България. По програма ВОДИМ ОББ и Mastercard са възстановили шест планински чешми, поставили са диспенсъри за пречистване на водата в девет училища и по този начин само за една учебна година са дали възможност на учениците да пият чиста вода от чешмата, спестили са на семействата им средства от закупуването на бутилирана вода и са намалили използването на пластмаса от бутилки с над 1 тон. Посланието е, че чрез малки крачки, направени от много хора и организации, могат да се постигнат значими цели за устойчивост.

“ОББ за устойчив бизнес - предизвикателства и възможности” продължи с лекция на Апостол Дянков, началник на отдел “Климат и енергия” в Столичната община. Експерт с богат опит в сферата на устойчивостта и преподавател в ESG академията на ОББ, той представи последните тенденции и промени в управлението на климатичните рискове в Европейския съюз.

ЕС предвижда да бъдат обособени

100-те най-уязвими региона

по отношение на климатичните рискове. Към тях ще се насочат солидни инвестиции за превенция, мониторинг и проследяемост на рисковете. Това ще отвори сериозна възможност за бизнеса и ще насърчи устойчивата промяна и зелените инвестиции в икономиката на всички държави в ЕС.

В дискусия, модерирана от доц. д-р Марина Стефанова, заместник-декан “Устойчиво развитие, подкрепа и ангажиране” в Стопанския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, с мнения и споделен опит се включиха Силвия Павлова, съосновател и управляващ партньор на “Оренда Груп”, Албена Маркова от “Консултантски услуги” в PwC Югоизточна Европа и ръководител на платформата за устойчивост на PwC за Централна и Източна Европа, Добромир Симидчиев, изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на “Хидролиа”, д-р Кирил Величков, директор на дирекция “Европейски проекти и финансови инструменти” в ОББ.

Силвия Павлова представи природно базираните решения на “Оренда Груп” чрез козметичната ѝ марка WoodenSpoon и опита на компанията в създаването на кръгов икономически модел.

Добромир Симидчиев посочи, че стойността на водата често се осъзнава от бизнеса едва при нейната липса. Той представи успешни проекти и работещи решения за управлението на водата - автоматизиране на подаването, затваряне на цикъла на отпадъчните води, пречистване и повторно връщане в производството на 95% от водата.

Според Албена Маркова на устойчивостта трябва да се гледа като на инструмент за ефективност, управление на риска и конкурентоспособност. Тя подчерта необходимостта компаниите да прилагат комплексен подход, който включва възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгови модели и оценка на физическите рискове за активите.

Д-р Кирил Величков представи

конкретни възможности за финансиране

на устойчиви проекти

от ОББ. Близо 30% от бюджета на ЕС за 2021-2027 г. са предвидени за инвестиции в зелена икономика. Новите финансови инструменти позволяват на бизнеса да получи кредити с по-ниски изисквания за обезпечение и с по-изгодна лихва за реализацията на зелени проекти. Експертът на ОББ сподели и повече информация за новите грантови инструменти, които позволяват на банките директно да предоставят грантове на кредитополучателя при финансирането на проекти за устойчиво развитие.