Цената на парното и електроенергията няма да се вдига, ще има известно увеличение при природния газ.

Това обяви Ива Петрова, министър на енергетиката, в предаването "Защо" по Би Ти Ви.

Заради прекъснатите доставки от Персийския залив за първите 10 месеца на годината природният газ е поскъпнал с близо 50%, токът – с около 30%. Петрова отговори на наболелиет въпроси дали имаме достатъчно газ и петрол и дали цените ще продължавата да се увеличават.

"Енергийната ни система е подготвена и тя ще издържи на изпитанията. И това не е просто политическа декларация, това е в резултат на цялата подготвителна дейност, която се извърши. Електропроизводствените предприятия завършиха плановите си ремонти, така че са в готовност. Извърши се подготвителна дейност при преносните и разпределителните мрежи, мобилизиране на екипи, техника. Съответно топлофикациите също бяха проверени и беше създадена организация.

Сега, разбира се, нещо, което е изключително критично, е състоянието с „Топлофикация София" и топлофикационен район „Изток". Но като цяло енергийната система е осигурена, доставките на природен газ са осигурени", коментира Петрова.

"Действително над 1,3 млрд. евро са задълженията към държавните дружества – към „Булгаргаз", който е доставчик на природен газ за „Топлофикация София", и Българския енергиен холдинг, който през годините е подпомагал и изкупувал вземания на „Булгаргаз" от „Топлофикация София". Това е един проблем с „Топлофикация София", който се развива през годините. Той не е възникнал сега и той наистина обаче стига до един момент, за който трябва да се намери кардинално решение, защото този модел на управление, този модел на опериране на „Топлофикация София" не е устойчив и той не може да продължава в перспектива. Това не е в полза на никой от нас.

Аз изключително приветствам това, което след като поставихме проблема, започнахме да говорим, разбира се, и с действие от вас, с медиите, поставихте фокус върху този проблем. Ето, вече виждаме, че се заговори за един мандат на Световната банка, която да направи съответни технически и финансови анализи, да даде работещи предложения. Самият кмет заяви някаква позиция по отношение на работещи решения.

Но аз искам да разделя нещата. Това е голямата тема за „Топлофикация София". Това, което аз имам като тема, като министър на енергетиката и което в момента ме притеснява, е ситуацията с квартали в София, в които няма качествено топлоснабдяване. А сме месец ноември. Хиляди софиянци нямат топла вода или парно, или и двете, което в резултат звучи скандално. Министерството на енергетиката през цялата 2026 година нееднократно е правило проверки, давало предписания, издавало актове. Включително последният констативен протокол е от месец ноември, тъй като отново регистрираме липса на качествена услуга за гражданите на София", заяви министърът и продължи:

"Това, което искам да кажа, е, че всъщност причината за това нещо изглежда чисто организационна. Още лятото, когато ние направихме проверка, излезе, че към месец септември само 19% от инвестиционната програма на дружеството е изпълнена. 31% от ремонтната програма към месец септември, което е на крачка от отоплителния сезон.

В същото време има стотици спрени абонатни станции към 30 септември за аварийни ситуации, които продължават повече от два месеца. И в дружеството има само пет аварийни екипа. Тоест, когато ти имаш стотици аварийни ситуации, как поддържаш и очакваш да се справиш с тази ситуация само с пет аварийни екипа?

Петрова увери, че техните полезни ходове като Министерство на енергетиката са във връзка с осъществявания контрол. "Ние сме непрекъснато до дружеството. Непрекъснато се опитваме да дадем през предписания възможни технически решения, които обаче дружеството трябва да изпълни. Дружеството си има ръководство, има си собственик, които наистина трябва да се ангажират и най-накрая да се създаде адекватна организация в дружеството, за да се гарантира отоплителният сезон".

Тя допълни, че държавата е само страна в този процес, защото „Топлофикация София" всъщност има собственик. Това е Столична община, която трябва да се ангажира в този процес. Държавата е просто една от заинтересованите страни. Държавата в момента изключително подпомага „Топлофикация София", защото, акумулираният дълг е милиард и 300 милиона. Това е дълг за доставен, но неплатен към „Булгаргаз" природен газ. Тоест той е оставен ресурс за „Топлофикация София", който ние не виждаме да се използва ефективно за инвестиционни и ремонтни програми. И така нататък. Така че действително това е сериозен проблем.

„Булгаргаз", разбира се, има едни вземания от „Топлофикация София" в размер на 900 милиона евро. В момента, бидейки част от групата на Българския енергиен холдинг, дружеството успява да осигурява ресурс за доставки на природен газ и да не компрометира изпълнението на своята роля на газовия пазар. Но, разбира се, трябва да се търси устойчиво решение на този въпрос", заяви Петрова.

Петрова коментира и излизането извън строя на 6-ти блок на АЕЦ Козлодуй.

"Имаше експлоатационно събитие на 19 ноември, което беше регистрирано в съответствие с процедурите на централата. Съответно бяха предприети съответните действия и много бързо, още в рамките на същия ден, блокът, след като беше намалена мощността, за да може да се включи изключилата главна циркулационна помпа, която имаше проблем с температурата на маслото поради недостатъчно вода в охладителната система, всъщност започна да се натоварва още в същия ден. Това, което искам да уверя, е, че няма проблем, няма промяна в експлоатационната норма на централата, нито промяна в ядрената ситуация и безопасността. Но самото събитие е достатъчно сериозно и в момента е сформирана комисия, която прави вътрешна проверка в централата за установяване на всички факти и обстоятелства около възникналото събитие", увери министърът.

На въпроса дали има данни за небрежност и липса на контрол, Петрова увери, че данни могат да имат, след като приключи проверката. "Възложена е проверка, за да се види точно какви са фактите и обстоятелствата около случилото се събитие, какви са действията, бездействията, спазването на процедури. "Има си процедури и ангажираност на компетентни хора, които могат да установят дали е имало проблем с контрола и какви са точно причините".

Петрова очерта няколко варианта за съдбата на реакторите, които преди години бяха купени за неосъществения проект „Белене". Един от вариантите е те да бъдат продадени на Украйна.

" Възможни са няколко опции. Едното е да бъдат продадени, другото е да се изгради ядрена мощност с участието на Украйна, с европейско финансиране. Така или иначе това, което ние сме заявили в управленската програма, е, че се работи по проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие. Там всички опции ще бъдат оценени и ще бъде предложено най-изгодното устойчиво решение, което, пак казвам, трябва да защитава и интереса на България.

"Компанията е в разговори с американските партньори за продължаване на инженеринговия договор. Много е важно дейностите да се сложат в устойчив модел в перспектива, така че да може да се случи проектът по максимално ефективен начин. Ние това, което е ясно – направен е технологичният избор и този проект се развива в рамките на стратегическо партньорство със Щатите", заяви енергийният министър по темата ще има ли нови блокове в АЕЦ „Козлодуй"

Петрова заяви, че в хранилището в Чирен има достатъчно нагнетен газ.

"В момента нагнетеният газ е някъде около 72% от капацитета на хранилището. В Европа средното ниво е 69%. На запълване на газовите хранилища към 1 ноември имахме малко над 83% при 74% средно за Съюза."