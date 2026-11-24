От блокирали банкови карти до спрели самолети и развалена храна – последните седмици показаха колко крехък е технологичният свят, от който зависим

Все повече услуги зависят от обща дигитална инфраструктура, а отказът на един компонент може да предизвика верижна реакция

Само в рамките на няколко дни през ноември електронната поща на милиони хора спря да работи, американските самолети останаха на земята, банкови клиенти не можаха да достъпят сметките си, а пилотите на една от най-големите авиокомпании в света не можеха да разчитат на системите си за подготовка на полетите. Нямаше доказателства за координирана хакерска атака. Имаше нещо друго – поредица от технически грешки, които показаха колко лесно може да се разклати светът, зависим от технологиите.

Иронично или не в същия период от време в социалните мрежи настана масова истерия заради разпространени публикации, че всеки трябва да бъде готов с хранителни провизии вкъщи и повече пари в брой. Мнозина разтълкуваха тази информация като предупреждение за предстояща война. Всъщност дезинформацията тръгна от кампаниите на ЕС, Великобритания и други държави за готовност на населението. В насоките си от 3 ноември Европейската комисия съветва всяко домакинство да бъде подготвено да издържи три денонощия при природно бедствие, мащабен киберсрив или прекъсване на тока и доставките. Брюксел не налага задължителен списък с принадлежности, но в съветите е описано да се подготви трайна храна, бутилирана вода, пари в брой и преносимо радио на батерии за официални съобщения в случай, че мобилните мрежи се сринат.

„Тренировка за апокалипсиса" имаше в Испания през април 2025 г. Испанските медии го нарекоха „голямото иберийско затъмнение" и това бе най-тежкият срив на електропреносната мрежа в Европа от над 20 години. Самият срив продължи по-малко от денонощие, но последствията за инфраструктурата, транспорта и комуникациите се усещаха дни наред — и точно този случай накара Брюксел да ускори плановете си за 72-часовата готовност на гражданите. Тогава за по-малко от 90 секунди електропреносната мрежа на континентална Испания и Португалия се срина и 47 милиона души останаха без електричество. Светофарите угаснаха, метрото спря, летищата минаха на резервни генератори, а полетите бяха отменени. Мобилните мрежи се сринаха, спряха банкоматите и ПОС терминалите. Сцени, доближаващи се до апокалипсиса, предвид колко зависим е светът от по-горе изброените.

И макар такъв мащабен срив да не се е повтарял от тогава, серия от по-малки сривове през последните седмици накара мнозина да се запитат – колко време може да издържим ако няколко дни нямаме достъп до онлайн банкиране, картови плащания и банкомати? Ако системите за управление на въздушния трафик спрат да работят? Ако мобилните приложения и облачните платформи спрат да работят? Ако логистиката на супермаркетите, складовете и доставките бъде парализирана? Ако държавни институции, медии и граждани загубят достъп до основните си информационни канали?

Сривът на банковите услуги в САЩ на 16 ноември показа колко бързо един технически проблем може да засегне ежедневието на милиони хора, особено когато повечето плащания вече минават дигитално. Клиенти на JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo и други US банки се оплакаха от затруднения с достъпа до сметките си и забавени транзакции. През октомври имаше и срив в Revolut – онлайн банката, която се използва в целия свят, включително и в България. Услугите бяха възстановени сравнително бързо, а засегнатите банки успокоиха, че не става дума за кибератака. Но ако подобен срив продължи не часове, а три дни, наличните в брой пари може да се превърнат в критичен ресурс, а доверието във финансовата система да се окаже под сериозен натиск. Парите може да са налични в банковата сметка, но човек не може нито да ги изтегли, нито да плати с тях. Подобна уязвимост беше демонстрирана и при мащабното прекъсване на електрозахранването в Испания и Португалия през април 2025 г., когато милиони хора срещнаха проблеми с дигиталните плащания. Именно затова в насоките на ЕС за „готовност на населението" се препоръчва всяко домакинство да има пари в брой за покупки от първа необходимост, в случай че картовите плащания и банкоматите не работят.

Водещите международни картови оператори вече подготвят въвеждането на офлайн картови плащания в Европа - технология, която ще позволява определени транзакции да се одобряват дори без интернет връзка. Американци отчаяно опитват да изтеглят пари от картите си при падането на банковите системи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Транспортният апокалипсис

В рамките на девет дни през ноември тази година няколко технологични проблема разтърсиха американската авиация. На 13 ноември Федералната авиационна администрация спря полетите в цялата страна заради срив в телекомуникационната мрежа за управление на въздушното движение. За около 4 часа и половина самолетите не можеха да излитат, а по данни на FAA са отменени приблизително 12 462 полета.

Три дни по-късно технологичен срив засегна United Airlines - проблем в системата за изчисляване на теглото и баланса на самолетите забави заминаващи полети. Без тези данни екипажите не могат да получат необходимите изчисления за безопасно излитане. На 22 ноември подобен проблем засегна и Delta Airlines, но компанията премина към ръчни изчисления, за да продължат полетите, докато системата се възстанови. Ако подобен срив обаче обхване транспортната инфраструктура на цели държави за три дни могат сериозно да бъдат засеганти доставките на храни, лекарства и горива. Съвременният транспорт разчита на постоянна връзка между диспечерски центрове, навигационни системи, комуникационни мрежи, софтуер за планиране и автоматизирани изчисления. Срив в транспорта е възможно да бъде избегнат или минимизиран с резервни комуникационни канали или възможност за ръчно управление на системите. Но американският случай показа, че дори резервните процедури имат ограничения. След инцидента FAA обяви, че ще преоцени модернизацията на остарялата си инфраструктура и временно спря инсталирането на определени нови маршрутизатори. Пътници на авиокомпанията “Делта” се редят на опашка пред гишетата зарази проблема с електронните системи. СНИМКА: РОЙТЕРС

Комуникационният апокалипсис

Може би преди половин век срив на комуникациите нямаше да притесни никого, дори думите „комуникационен" и „апокалипсис" едва ли биха се използвали заедно. Но днес това би означавало цели сектори в бизнеса да спрат работа. Един от най-показателните примери е сривът на Microsoft, който остави 74 държави без достъп до Outlook, Teams, Copilot и други услуги на компанията. Прекъсването продължи близо 24 часа, а платформите са използвани от милиони хора и организации за ежедневната им работа.

Причината се оказа софтуерен дефект и компанията отрече да има данни за кибератака. Последствията обаче засегнаха банки, държавни институции, болници и компании. Във Великобритания дори имаше проблеми при подаването на онлайн сигнали до полицията, а в здравния сектор не можеха да се издават рецепти. Някои финансови компании дори се върнаха към факсовете, за да потвърждават сделки.

Няколко часа без имейли и работни платформи не звучат толкова страшно. Много служители дори биха се зарадвали, защото ще могат да отдъхнат поради невъзможността да вършат работата си. Повече от три дни обаче без тези системи сериозно биха затруднили работата институциите и дори обмена на информация между държавите. Компании, медии и институции ще изпитат трудности, ще се забавят договори, плащания, обществени услуги и важни съобщения.

Проблемът е, че много от компаниите са концентрирали цялата си комуникация в една екосистема. При срив като този на Microsoft решението е резервен комуникационен канал, но обикновено преминаването към алтернативна платформа не става мигновено. Техническите проблеми на “Майкрософт” спряха напълно работата на хиляди фирми и институции по целия свят. СНИМКА: РОЙТЕРС

Хранителният апокалипсис:

Проблем с доставките на храни и стоки от първа необходимост е възможно най-плашещият за всяко общество сценарий. Хората винаги се втурват първо към супермаркетите, когато се зададе заплаха – буря, пандемия и пр. През октомври и ноември тази година Европа получи доста буквална представа какво би означавал „хранителен апокалипсис". Хакери проникнаха в системите за управление на хранителното оборудване в стотици хипермаркети във Франция и други държави. На 11 и 12 октомври температурите в някои хладилници и фризери бяха повишени до 50 градуса, променени бяха и циклите на размразяване, така че да не се активират алармите. Резултатът – тонове развалена храна, материални щети и дори пожари в някои от магазините. На 2 ноември нова вълна от подобни атаки обхвана магазини в Белгия, Люксембург, Швеция, Ирландия и Естония. Ако подобна атака се насочи не само към определени магазини, а към цели хранителни складове само за часове милиони хранителни продукти може да станат негодни за продажба. За ден ще бъдат нарушени доставките и снабдяването на магазините, а за три дни недостигът на хранителни продукти може да засегне цели региони. Резервни системи за охлаждане, локално управление на температурите и повече физически контрол в складове и магазини би минимизирало рисковете от подобни аварии.

Информационният апокалипсис

Последните технологични сривове всъщност показаха колко уязвими са информационните системи. На 17 ноември например отказ засегна вътрешната комуникационна мрежа на американската Агенция за национална сигурност (NSA), използвана за обмен на класифицирана информация. Причината била рутинна техническа поддръжка. Само няколко дни по-рано глобалният срив на Microsoft 365 затрудни работата на медии, институции и компании. Срив в информационните системи за повече от три дни обаче сериозно би разклатил общественото доверие. Липса на информация от институциите несъмнено ще доведе до спекулации и слухове, както и масова паника. Именно за това в препоръките на ЕС за гражданска готовност се съветва домакинството да има преносимо радио. Особено важно е институциите да разполагат с алтернативни начини за връзка с гражданите – например радио, SMS известия и системи за аварийно предупреждение.

Сривовете от последните седмици показаха, че дигиталният свят е много по-уязвим, отколкото изглежда. Уязвимо е и обществото, което днес е силно обвързано с дигиталното. От банковите сметки и летищата до супермаркетите и информационните системи – все по-голяма част от ежедневието ни зависи от технологии, които приемаме за даденост, докато не спрат да работят. Не винаги е необходима мащабна хакерска атака, за да настъпи хаос. Понякога е достатъчна една софтуерна грешка, спиране на тока или отказ на резервна система. Така поредица от инциденти се превърна в своебразна тренировка за дигиталния апокалипсис. Въпросът е не дали технологиите могат да откажат, а доколко сме готови да продължим без тях.