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Вицепремиерът проведе срещи с министрите на икономиката и инвестициите на Саудитска Арабия в рамките на официалната визита, водена от премиера Румен Радев в Рияд

Саудитска Арабия е стратегически партньор за България. Имаме огромен потенциал за реализиране на конкретни инвестиционни проекти в индустриални паркове, високите технологии и енергетиката. Това заяви заместник министър-председателят и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на срещите му с представители на правителството на Кралство Саудитска Арабия в Рияд. СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

В рамките на посещението на българската правителствена делегация в Саудитска Арабия, водена от министър-председателя Румен Радев, вицепремиерът проведе двустранни срещи с министъра на икономиката и планирането Фейсал бин Фадил ал-Ибрахим и с министъра на инвестициите Фахад бин Абдулджалил ал-Саиф. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

По време на разговорите беше подчертано значението на възобновяването на активния политически и икономически диалог между двете държави на най-високо ниво.

„Амбицията ни е да превърнем отличните двустранни отношения в конкретни инвестиции и реализиране на стратегически проекти. България има потенциала да бъде привлекателна дестинация за саудитския капитал в редица сфери", подчерта министър Пулев.

На срещите с двамата саудитски министри бяха обсъдени възможностите за изготвяне на пътна карта за задълбочаване на икономическото сътрудничество и конкретни инвестиционни проекти в България.

Сред основните акценти в разговорите бяха изграждането на ново поколение модерни индустриални зони и високотехнологични паркове у нас, привличането на производства с висока добавена стойност и развитието на необходимата инфраструктура.

Специално внимание беше отделено на възможностите за инвестиционно партньорство в автомобилната индустрия, включително потенциалното производство на електрически автомобили с нов бранд, собственост на Саудитската държава.

В областта на енергетиката страните обсъдиха перспективите за разширяване на сътрудничеството с фокус върху възобновяемите енергийни източници и системите за съхранение на енергия.

В рамките на срещите министър Пулев представи предприетите от правителството реформи за подобряване на инвестиционната среда, намаляване на административната тежест и ускоряване на реализацията на стратегически инвестиционни проекти.

Той запозна саудитските си колеги и с разработената нова законодателна рамка за публично-частните партньорства, която цели да мобилизира частен капитал за изграждането на ключова инфраструктура, развитието на индустриални зони, енергийни и транспортни проекти.

Пулев подчерта, че реформите създават нови възможности за участие на международни инвеститори в мащабни проекти от стратегическо значение за България. СНИМКА: Пресцентър на министерството на икономиката, инвестициите и индустрията

Като следваща важна стъпка в двустранните отношения беше откроено и предстоящото заседание на Смесената междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество през първото тримесечие на 2027 г. в България, на което министър Пулев ще бъде съпредседател от българска страна.

Очаква се комисията да даде възможност за продължаване на разговорите по конкретни инвестиционни проекти и за ускоряване на тяхната подготовка и реализация.

„Целта ни е да надградим политическия диалог с реални икономически резултати и нови инвестиции, високотехнологични производства и дългосрочни партньорства, които да допринесат за развитието на двустранните отношения", заяви министър Пулев.