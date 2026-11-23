Българо-американска кредитна банка официално се присъедини към Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) - глобална инициатива, която обединява финансови институции в усилията им за разработване и прилагане на единен подход за измерване и оповестяване на емисиите на парникови газове, свързани с тяхната финансова дейност.

В основата на инициативата стои Global GHG Accounting and Reporting Standard for the Financial Industry, която предоставя обща методологична рамка за изчисляване и отчитане на финансираните емисии. Прилагането на стандарта позволява на финансовите институции да оценяват по-последователно климатичното въздействие на своите портфейли, да повишават качеството и съпоставимостта на оповестяваната информация и да изграждат по-информиран подход към управлението на климатичните рискове.

Устойчивото развитие е неразделна част от стратегическите приоритети на БАКБ. Банката последователно развива своя подход към интегрирането на екологичните, социалните и управленските фактори (ESG) в дейността си, като работи за повишаване на прозрачността, ефективното управление на рисковете и насърчаването на отговорното финансиране. През последните години БАКБ предприе редица инициативи в областта на устойчивостта, включително развитие на устойчиви финансови решения, анализ на въглеродния отпечатък от дейността и финансирането, както и доброволно публично оповестяване на информация за устойчивото си развитие.

Присъединяването на БАКБ към PCAF представлява важна стъпка в развитието на политиките и практиките на БАКБ в областта на устойчивото финансиране и управлението на климатичните рискове. Банката разширява ангажимента си към устойчивото финансиране и прозрачността и заявява намерението си да прилага международно признатата методология на PCAF за измерване и отчитане на финансираните емисии, свързани с кредитните и инвестиционните ѝ портфейли.

Присъединяването на БАКБ към PCAF се случва в ключова за банката година - през 2026 г. тя отбелязва 30-ия си юбилей - 3 десетилетия, в които се грижим за финансите на нашите клиенти, подкрепяме българския бизнес и му помагаме да расте.

За Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF)

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) е глобална инициатива на финансови институции, основана през 2015 г. Нейната основна цел е да разработва и насърчава прилагането на хармонизирани методологии за измерване и оповестяване на емисиите на парникови газове, свързани с финансовите дейности.

Повече информация: www.carbonaccountingfinancials.com