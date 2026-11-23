Основните европейски борсови индекси се повишават в първата търговска сесия за седмицата, а технологичните акции възстановяват част от загубите си след разпродажбите, предизвикани от опасения около изкуствения интелект. Спадът на европейските пазари през миналата седмица беше най-силният от края на март 2025 г., съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Към 10:41 ч. българско време франкфуртският DAX се повишава със 123,9 пункта, или 0,5%, до 24 926,68 пункта. Парижкият CAC 40 прибавя 35,57 пункта, или 0,45%, до 7963,32 пункта, а лондонският FTSE 100 нараства с 35,12 пункта, или 0,34%, до 10 381,46 пункта. Общоевропейският STOXX 600 се покачва с 2,96 пункта, или 0,47%, до 628,61 пункта.

През предходната седмица STOXX 600 загуби близо 6%. Инвеститорите се усъмниха дали мащабните вложения в изкуствен интелект ще донесат очакваната бърза възвръщаемост. Върху нагласите натежа и отслабналият интерес към американската компания „Антропик" (Anthropic), създател на чатбота „Клод" (Claude), след борсовия ѝ дебют на Уолстрийт.

В понеделник европейският технологичен индекс се повишава с 1,3%. Сред най-печелившите са ASML, ASM International и BE Semiconductor, чиито акции поскъпват с между 2,8% и 4%. Акциите на миннодобивните компании също се повишават с 1%, след като златото поскъпна с 3% спрямо достигнатото 14-месечно дъно.

Акциите на швейцарската банка „Юлиус Бер" (Julius Baer) поевтиняват с 2,8%. Банката отчете 17% ръст на коригираната печалба преди данъци за първите десет месеца на годината, но инвеститорите реагираха негативно на забавянето на нетния приток на средства. Кредиторът продължава да прекратява отношенията си с клиенти с по-висок рисков профил.

Най-силен ръст в STOXX 600 отбелязва френската биотехнологична компания „Абивакс" (Abivax). Акциите ѝ поскъпват с близо 10%, след като компанията отхвърли доклад на инвеститор, който залага на поевтиняването им.