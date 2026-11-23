Повечето азиатски борсови индекси се понижиха днес, след като в петък мащабна разпродажба на акции на компании, свързани с изкуствения интелект, свали американския S&P 500 с 3,7%, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Южнокорейският Kospi се понижи с 5,8% до 4586,80 пункта. Акциите на „Самсунг Електроникс" (Samsung Electronics) загубиха 5,5%, а тези на „Ес Кей Хайникс" (SK Hynix) – 4,9%. Борсата в Токио остана затворена заради празник.

В Хонконг Hang Seng спадна с 1,8% до 22 015,86 пункта, а Shanghai Composite се понижи с 1,4% до 3484,53 пункта. Тайванският Taiex загуби 0,6%, а австралийският S&P/ASX 200 отстъпи с 0,1% до 8589,10 пункта.

Фючърсите върху американските индекси се повишиха в началото на деня. Тези върху S&P 500 добавиха 1,9%, а контрактите върху Dow Jones Industrial Average – 1,6%.

След спада в петък S&P 500 е в корекция, след като се понижи с над 10% спрямо историческия си връх от 6 октомври. Технологично ориентираният Nasdaq Composite се срина с 5,3% и вече е на загуба от началото на годината. Dow Jones се понижи с 1,9%. Предишната корекция на S&P 500 беше през март 2025 г., когато търговската война, започната от администрацията на президента Доналд Тръмп, разтърси пазарите.

Най-силно засегнати от разпродажбата бяха производителите на чипове „Енвидиа" (Nvidia), „Майкрън Текнолъджи" (Micron Technology), „Броудком" (Broadcom) и Ей Ем Ди (AMD). Акциите на „Енвидиа" затвориха със спад от 14% и поевтиняха в девет от последните десет сесии. Загуби отчетоха и производителят на оптични продукти „Корнинг" (Corning) и енергийният доставчик „Блум Енерджи" (Bloom Energy). Книжата на „Антропик" (Anthropic), която в четвъртък направи рекордно първично публично предлагане, се сринаха с 8,5%.